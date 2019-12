Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle ha un sorprendente legame con Shining!

A sorpresa, scopriamo che l'hit Disney Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle contiene un legame con Shining! Legame che, a quanto pare, sarebbe di tipo musicale, come è stato appena rivelato.

La fonte di ispirazione primaria di Frozen - Il regno di ghiaccio e Frozen II - Il segreto di Arendelle è la fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi. La fonte di ispirazione di una delle canzoni contenute nel sequel, però, è ben più oscura.

I cinefili più attenti ricordano l'iconica sequenza di apertura di Shining dove vediamo un'auto inerpicarsi su per le montagne del Colorado, accompagnata da una versione speciale di Dies Irae. A sorpresa il lugubre inno religioso è stato incorporato anche in un film per famiglie come Frozen II - Il segreto di Arendelle.

Come svelato nella recensione della colonna sonora di Frozen 2, la score contiene un nuovo brano intitolato Into the Unknown, in cui la Regina Elsa comunica con una misteriosa voce simile a una sirena. Come tutti i brani del film, Into the Unknown è stata scritta da Robert Lopez, compositore di Coco, Avenue Q e The Book of Mormon. Parlando di Into the Unknown in un'intervista a Vanity Fair, Lopez ha svelato che il brano contiene Dies Irae in versione canto gregoriano ed è associato con la morte e il pericolo, "lo potete sentire in migliaia di colonne sonore... per esempio all'inizio di Shining."

La misteriosa voce di Into the Unknown che udiamo in Frozen 2 è interpretata dalla cantante norvegese Aurora. Mentre la melodia da lei cantata è simile a un antico inno, le parole sono state ispirate dalla vita campestre. Come spiega Lopez: "Il tipo di canto è ispirato dal kulning, che è il richiamo del gregge da parte del pastore in Scandinavia."

