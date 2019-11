Frozen 2: Elsa dovrebbe avere una fidanzata? Ecco cosa ne pensa il cast!

In occasione della premiere di Frozen 2 - il segreto di Arendelle il cast si è espresso in merito al fatto che Elsa possa o meno trovare o meno una fidanzata in futuro.

Anche in Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, Elsa rimane single, e i doppiatori del film Disney hanno parlato del fatto che la protagonista possa avere una fidanzata in futuro. I fan, in realtà lo sperano da tempo e le supposizioni in merito sono state tante nei mesi scorsi, fino all'ultimo molti si sono chiesti se in Frozen 2 Elsa sarebbe stata gay, eppure anche stavolta la beniamina di molte bambine rimane fedele a se stessa.

Alla premiere sul tappeto rosso di Frozen II - Il segreto di Arendelle, Kristen Bell (Anna) ha ammesso a Marc Malkin di Variety che il pubblico desidera che Elsa abbia una ragazza, dicendo: "Me ne rendo conto e dipende da Elsa". Altri membri del cast come Martha Plimpton (Yelana), hanno condiviso l'entusiasmo per questa idea. "Non lo so", ma sì, spero che lo faccia. Se lei vuole". Anche Evan Rachel Wood (Iduna) che dà voce a sua madre ne è convinta: "In questo film non penso che succederà, ma penso che alla fine sì, potrebbe accadere".

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff

Altri a dire il vero sembrano ancora apprezzare il fatto che Elsa sia ancora 'single', senza nessun legame amoroso, maschile o femminile che sia: "Elsa non si definisce da una relazione romantica, e nemmeno io cerco di definirmi da una relazione romantica. - Ha detto Kristen Anderson-Lopez, paroliere delle canzoni - Sta solo scoprendo perché ha questi poteri, sentirsi parte di un qualcosa e anche ha il peso di un regno sulle spalle". "Adoro il fatto che Elsa, a differenza di qualsiasi altra principessa, non sia definita da alcun tipo di relazione romantica che sia solo una donna indipendente", ha dichiarato ugualmente Jonathan Groff (Kristoff); mentre Idina Menzel, la voce di Elsa, tira le conclusioni rimarcando come: "Elsa non si concentra sull'amore romantico. Questo è ciò che amiamo dell'intero franchising, non è questo ciò che è importante. L'amore su cui ci concentriamo è l'amore per se stessa e tra le due sorelle".