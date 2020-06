Frozen 2: Dietro le Quinte, su Disney+ in streaming da oggi

Disney Plus rende disponibile da oggi Frozen II: Il Dietro Le Quinte nel catalogo di giugno: in streaming la docuserie sui segreti del film d'animazione!

Frozen 2 - Dietro le quinte arriva oggi in streaming su Disney+ nel catalogo di giugno 2020: disponibile per il pubblico la docuserie che segue la creazione e la lavorazione di uno dei titoli di punta della Pixar degli ultimi anni.

Nei sei episodi che compongono Frozen II: Dietro le quinte, i filmmakers, gli artisti, i compositori e il cast aprono le porte alle telecamere per rivelare il duro lavoro, la passione e la collaborazione necessari per creare uno dei film più attesi dei quasi cento anni di produzione dei Walt Disney Animation Studios. La descrizione del progetto anticipa: "Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare uno spaccato illuminante - e a volte sbalorditivo - delle sfide e dei progressi, della maestria, la creatività e la complessità insite nella creazione del più grande film animato di tutti i tempi".

Frozen II: Dietro le quinte - un'immagine della produzione del film

Il sequel di Frozen distribuito nei cinema italiani a novembre ha avuto una colonna sonora firmata da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori dell'Oscar per la Miglior canzone originale (Let It Go/All'Alba Sorgerò) del primo capitolo Frozen - Il regno di ghiaccio. Nella versione italiana del film Frozen II - Il segreto di Arendelle Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis sono tornati a a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.

Frozen 2, il regista: "Elsa e Anna sconfiggono la paura con l'amore"

Frozen II: Dietro le quinte è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Disney+, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuovi titoli tra serie tv, saghe memorabili e grandi cult.