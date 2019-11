Frozen 2: debutto da record in USA e a livello internazionale

Frozen 2 sta già iniziando a stabilire record di incassi dopo pochi giorni di presenza nelle sale di alcune nazioni, tra cui gli Stati Uniti, permettendo alla Disney di avvicinarsi velocemente a un importante traguardo economico.

Il sequel del lungometraggio animato Frozen II - Il segreto di Arendelle, solo in Nord America, ha ottenuto 8.5 milioni di dollari nella serata di giovedì ed è destinato a dominare i box office del weekend grazie alla distribuzione in oltre 4.400 sale statunitensi. Il primo capitolo della storia di Elsa e Anna era riuscito a diventare il film animato di maggior successo di sempre arrivando a quota 1.28 miliardi di dollari nel 2013.

Frozen 2 ha ora debuttato in 26 mercati e ha già superato la considerevole cifra di 18.6 milioni di dollari grazie ai risultati ottenuti in vari stati come Francia, Belgio, Germania, Corea del Sud, Indonesia, Turchia e Filippine. Nella giornata di oggi il lungometraggio animato arriverà anche in Cina, dove dovrebbe debuttare con circa 11.4 milioni di dollari, Giappone, Messico, Regno Unito e Spagna.

Grazie ai risultati ottenuti dal film - di cui potete leggere la nostra rencesione di Frozen II - Il Segreto di Arendelle - la Disney dovrebbe superare, per la terza volta, la soglia dei 3 miliardi di dollari incassati in un anno, molto prima rispetto a quanto avvenuto un anno fa, a metà dicembre e senza poter ancora contare, sulla notevole spinta economica che riceverà grazie a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Disney , sul mercato canadese e americano, è attualmente a 2.946 miliardi di dollari, cifra che comprende anche il debutto di Frozen 2 a 8.5 milioni.