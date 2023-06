From: la serie amata da Stephen King ottiene il rinnovo per la stagione 3

MGM+ ha annunciato che la serie From, che ha ottenuto anche il prezioso sostegno di Stephen King, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3.

A pochi giorni dalla fine della messa in onda sugli schermi americani del secondo capitolo della storia, From ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3.

La serie, che ha ottenuto anche l'apprezzamento pubblico da parte di Stephen King, tornerà quindi con nuovi misteri e momenti terrificanti.

Un successo per MGM+

Lo show creato da John Griffin è prodotto da Jeff Pinkner, coinvolto anche come showrunner, e dal regista Jack Bender. MGM+ ha dichiarato che From è la seconda serie più vista del network, rimanendo alle spalle solo di Godfather of Harlem.

Al centro della storia ci sono delle persone che si ritrovano intrappolate in una misteriosa città dove, di notte, emergono delle terrificanti creature che seminano morte e terrore. L'attore Harold Perrineau ha la parte di Boyd Stevens, che assume il ruolo di sceriffo per provare a mantenere al sicuro le persone e cercare una via di fuga.

Tra gli interpreti ci sono anche Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Elizabeth Moy, Avery Konrad, e Scott McCord

I motivi del ritorno

Michael Wright, a capo di MGM+, ha motivato il rinnovo del progetto dichiarando: "Le prime due stagioni hanno conquistato i critici e terrorizzato e coinvolto i fan, che hanno formato una comunità online che sta cercando di identificare gli indizi settimana dopo settimana, mentre i segreti di questa città da incubo - e forse oltre - vengono lentamente rivelati. Non vediamo l'ora che i fan vedano che sorprese ci sono in programma per la stagione tre, che promette di offrire ancora più terrore e misteri, ma anche molte più risposte".

Tra i produttori della serie ci sono anche Josh Appelbaum, André Nemec, Scott Rosenberg, e Joe e Anthony Russo in collaborazione con Mike Larocca e Lindsay Dunn.