From 2, la recensione: torna l'incubo a occhi aperti tra Stephen King e Lost

Ci aveva stupito per il plot abusato eppure sempre affascinante in tv, e ora torna rincarando fortemente la dose e rimandando alla serialità venuta prima di lei. Come spiegheremo nella recensione di From 2, la seconda stagione del thriller disponibile dal 19 maggio su Paramount+ con appuntamento settimanale, la serie almeno dai primi episodi visti in anteprima è riuscita a non dormire sugli allori e a superare brillantemente lo scoglio del secondo ciclo di episodi, come sappiamo sempre difficile da raggirare. Eppure è la dimostrazione che si possono ancora realizzare mystery puri e allo stesso tempo ibridati da molti generi e sottogeneri in tv, facendo centro.

Quel ritorno nel bosco

From: una scena della seconda stagione

Ci sono molti rimandi alla seconda stagione di Lost in From 2, come struttura narrativa e come idee per aumentare l'elemento soprannaturale e misterioso al centro della trama. Il più eclatante è sicuramente il pullman che era arrivato a sorpresa nel precedente finale davanti alla tavola calda del paesino sperduto nel nulla dove sono bloccati tutti i protagonisti. Questo porta 20-25 persone, e quindi personaggi nuovi, a scardinare il già precario equilibrio raggiunto nel ciclo inaugurale dagli abitanti. Non possono non far venire alla mente i celeberrimi Altri di lostiana memoria. Nella seconda stagione del cult ABC scoprivamo un'altra area dell'isola fino a quel momento inesplorata e lo stesso accade in queste nuove puntate. Le nuove domande superano di gran lunga le nuove risposte ma è questo il bello del supernatural drama che sa sorprendere in modi nuovi e creativi già nei primi episodi. Proprio come gli Altri però dimostravano man mano un legame con i sopravvissuti a cui ci eravamo affezionati, anche qui i nuovi arrivati in città dimostreranno di essere connessi a chi già ci abita suo malgrado.

From, la recensione: quella cittadina nel bosco

Quell'incubo nel bosco

From: una scena della seconda stagione

From, nonostante l'assetto a volte profondamente generalista, riesce a incanalare le paure più profonde dell'uomo e a sputarle in faccia allo spettatore, proprio come le carni di cui si nutrono i misteriosi e inquietanti mostri che appaiono solamente di notte nella cittadina pronti a fare a pezzi i suoi abitanti. I proverbiali mostri sotto al letto, o forse specchio del marcio che c'è nell'animo di quegli stessi abitanti e nel loro passato? Mostri che a primo acchito appaiono sorridenti (con un sorriso inquietante degno del Joker) e che ben presto rivelano la propria vera natura... proprio come gli esseri umani.

From: una scena della seconda stagione

Non ci sono solo nuove background story in arrivo ma anche nuove complicazioni e relazioni che si evolvono, rompono, ricostruiscono. D'altronde il titolo dello show di John Griffin, che si sta davvero sbizzarrendo pescando a piene mani dal cinema, dalla serialità e dalla letteratura, in primis le influenze di Stephen King come maestro dell'horror, parla della provenienza dei personaggi e non del loro punto di arrivo. Un serial a metà strada tra Castle Rock, Wayward Pines, Twin Peaks, tra thriller psicologico e analisi sociale, che ci ricorda che la paura che proviamo noi spettatori e anche i personaggi non è tanto quella per i mostri e per gli orrori che vediamo ma soprattutto per quello che si cela sotto l'iceberg e che se, se svelato, potrebbe cambiare tutto per sempre.

Paramount+: le 5 serie da vedere sul nuovo servizio streaming

Quella ciclicità nel bosco

From: una scena della seconda stagione

Dicevamo che in From il topos narrativo della casa stregata e infestata diventava quello della città. Questo si acuisce nel secondo ciclo, in cui sembra davvero che la cittadina controlli i propri abitanti e abbia occhi e orecchie dappertutto. Fin dal finale della prima stagione con quella connessione aperta attraverso la radio e quella voce che sapeva esattamente di parlare con Jim Matthews e che sua moglie stava per sprofondare nel terreno sotto la loro casa. Sono tante le teorie che i fan potranno sviluppare dagli avvenimenti di questi primi episodi e le coincidenze che continuano a susseguirsi e agguantarsi non fanno che aumentare la tensione narrativa. Si crea così un cortocircuito nelle sinapsi del pubblico, pronto a sorprendersi ancora una volta e cercare di capire come passato, presente e futuro siano collegati in una serie che si sta dimostrando sempre più ciclica. Quasi un'allegoria della Storia che è destinata a ripetersi, e che istintivamente ci fa sentire vicini ai personaggi.

From: una scena della seconda stagione

Non solo per il cast già rodato che è stato estremamente furbo - tra tutti citiamo Harold Perrineau che la spiaggia di Lost l'ha vissuta per molte stagioni, Eion Bailey, il Pinocchio di C'era una volta, e infine Simon Webster, ulteriore conferma di come negli Usa sappiano scegliere i giovanissimi protagonisti. Ma anche per quello delle new entry - su tutti colpiscono subito una manciata di attori meno conosciuti ma i cui personaggi abbiamo già intuito essere decisivi ai fini della trama, come l'infermiera pediatrica Marielle (Kaelen Ohm) e il ragazzo nero sensitivo Elgin (Nathan D. Simmons). From è anche una serie che non ha paura di osare, di uccidere i propri personaggi, perché in questa cittadina nessuno è davvero al sicuro. Almeno finché non capiranno perché sono rimasti intrappolati lì e come faranno ad andarsene.