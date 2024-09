From: ecco quando uscirà la terza stagione su Paramount+, svelato anche il cast

Svelati cast e data d'uscita della terza stagione della serie horror che arriverà come sempre in streaming su Paramount+

Poche ore fa, Paramount+ ha rivelato i nuovi componenti del cast della terza stagione di From, e la sua data d'uscita sulla piattaforma streaming.

Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man) sono i nuovi nomi che si uniranno al cast dell'ensemble. Joy interpreterà Henry, un uomo scurrile a cui gli anni non sono stati gentili, mentre Brown interpreterà Acosta, un nuovo agente di polizia.

La serie horror, molto apprezzata dalla critica e dal pubblico, farà ritorno in Italia sulla piattaforma Paramount+ a partire dal 4 ottobre prossimo. In streaming sono attualmente disponibili gli episodi delle due stagioni precedenti.

From: il cast in una scena

La trama della serie Paramount+

Girato nella pittoresca Nuova Scozia in Canada, From svela il mistero di una città da incubo che intrappola tutti coloro che entrano. Mentre i residenti riluttanti lottano per mantenere un senso di normalità e cercano una via d'uscita, devono anche sopravvivere alle minacce della foresta circostante, comprese le terrificanti creature che escono quando il sole tramonta. Sulla scia dell'epico cliffhanger della seconda stagione, la fuga diventerà una possibilità molto reale mentre la vera natura della città viene messa a fuoco, e i cittadini scatenano l'offensiva contro gli orrori che li circondano.

From, di cosa parla la nuova serie preferita di Stephen King?

Lo show è stato creato e prodotto da John Griffin (Crater), diretto e prodotto da Jack Bender (Lost, Game of Thrones, Mr. Mercedes) e prodotto dallo showrunner Jeff Pinkner (Fringe,Alias, Lost). Accanto a Pinkner, Griffin e Bender, ci sono Josh Appelbaum, André Nemec, Scott Rosenberg di Midnight Radio, Anthony e Joe Russo e Mike Larocca da AGBO e Lindsay Dunn. Adrienne Erickson di Midnight Radio è co-produttore esecutivo.

From è interpretata da Harold Perrineau (Lost) che guida un cast che comprende Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers, Once Upon a Time), Hannah Cheramy (Under Wraps, Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Charity, Skin) e Corteon Moore (Utopia Falls). Su queste pagine trovate la recensione della seconda stagione di From.