From: cosa aspettarsi dalla quarta stagione della serie?

Da tre anni a questa parte From non manca mai l'appuntamento con i propri fan, regalando dieci episodi pieni di mystery, di indizi e colpi di scena scioccanti, di teorie cervellotiche. La terza stagione non ha fatto eccezione, sempre a metà strada tra Lost e Stephen King, con molte altre suggestioni letterarie, filmiche e seriali nel mezzo.

Un'inquietante sequenza del serial

Si è conclusa con un altro epilogo che ha risposto a molte domande e allo stesso tempo ha lasciato molti interrogativi aperti in vista del quarto ciclo di episodi, già confermato e che inizieranno a girare nel 2025 per una messa in onda tra fine 2025 ed inizio 2026. Proviamo a capire cosa ci aspetta nelle nuove puntate. Attenzione agli spoiler se proseguite nella lettura.

From 3, la spiegazione del finale

Il finale della terza stagione della serie Paramount+ ci ha fatto alcune rivelazioni importanti. Da una parte il fatto che Fatima aveva effettivamente in grembo un prodotto della cittadina (non avrebbe mai potuto avere figli altrimenti). Si tratta di uno dei mostri notturni, in teoria quello ucciso da Boyd, che quindi ora ne abbiamo la conferma trovano il modo di riprodursi e ricrearsi anche una volta eliminati. Questo collima con lo spirito ciclico della cittadina a partire dall'albero caduto in mezzo alla strada: una volta incontrato, come sappiamo, si finisce per girare in tondo e rimanere bloccati lì.

Jade perde il controllo

Non solo: alcuni dei protagonisti sono in realtà reincarnati dagli abitanti originali, destinati a provare a fare ammenda dei loro peccati, ancora e ancora. Questo succede a Jade e Tabitha: ecco perché sono tra i pochi a vedere e sentire determinate cose, come i bambini in bianco che chiedono aiuto. Nessuna parentela tra le famiglie come sospettavamo in tanti, quindi. Personalmente, forse, lo avremmo preferito anche se richiedeva una maggior sospensione dell'incredulità.

I peccatori originali

La religione è sempre stata centrale in From come nei suoi illustri predecessori. Non stupisce quindi che tutto parta, in modo abbastanza biblico, da una sorta di peccato originale narrato sulle pareti dei tunnel sotterranei con pitture rupestri. I primi abitanti (vi ricordate i Primi Uomini di Game of Thrones?) sacrificarono i propri figli in cambio dell'immortalità al Male primordiale che abitava quel luogo ameno divenuto la cittadina che è oggi. Uno degli otto bambini scelti però sopravvisse, bloccandoli così in un limbo in cui si può entrare e da cui non si può uscire.

Tabitha è la chiave di tutto

Sono stati trasformati nelle creature che devono cibarsi di altri esseri viventi ogni notte, a meno che questi ultimi non vengano protetti dai talismani trovati nella foresta da Boyd e che recano proprio il simbolo di quel sacrificio. Nella quarta stagione Jade e Tabitha diverranno necessariamente ancora più centrali e determinanti (e determinati) a trovare il modo di spezzare la maledizione e liberare gli spiriti dei bambini, rimasti bloccati anch'essi in quel limbo senza fine. La stessa madre di Victor e moglie di Henry aveva avuto delle visioni sulla città nel bosco prima di mettervi piede perché era una reincarnazione della coppia originale.

Julie dal futuro: verso la stagione 4

Hannah Cheramy è la figlia dei Matthews

Un altro elemento importante e fondamentale è il trio formato da Randall, Marielle (finora l'unica ad aver viaggiato tra i due mondi - cioè quello reale - insieme a Tabitha9, e Julie. Quest'ultima però dovrà avere un ruolo ancora più fondamentale, come rivelato involontariamente dal fratellino Ethan. Lei è una storywalker ovvero qualcuno che può muoversi tra le storie nello spazio e nel tempo - ecco come ha fatto a tornare alla grotta dove aveva aiutato Boyd con la fune e sentito la madre parlare con Victor.

L'inghippo è che, come qualsiasi passaggio nel tempo che si rispetti, non può modificare gli eventi già accaduti, e quindi il passato, ma solo viaggiare tra le pagine. Quest'idea stuzzicante ed affascinante ha molto a che fare con lo storytelling, importantissimo in questo tipo di serialità e che sembra strizzare l'occhio ad un altro importante predecessore che guarda caso ha anch'esso a che fare con Lost e con i racconti, nello specifico le fiabe. Stiamo parlando di C'era una volta.

Boyd ed Elgin in uno scontro di tortura nel doppio finale

Quella apparsa nell'ultimo episodio però è un'altra Julie: lo capiamo dai vestiti che indossa (l'avevamo vista poco prima da un'altra parte) e dal taglio di capelli più corto e visibilmente differente da quello del presente. Si tratta - qui intravediamo una certa citazione a quell'ingarbugliata meraviglia che è Dark - di una sua versione venuta dal futuro per provare a salvare il padre che è venuto a sapere la verità da Tabitha. Ancora incredulo, l'uomo viene ucciso da un uomo in giallo perché oramai 'sa troppo', a causa della moglie - era lui che aveva pronunciato alla radio e al telefono di casa la stessa frase.

Nella prossima stagione Julie dovrà trovare il modo di controllare il proprio potere mentre Marielle e Randall dovranno interrompere in qualche modo le proprie visioni (le cicale, che rappresentano tanto la purezza quanto la belligeranza). Altrimenti impazziranno, come già capitato alla moglie di Boyd e, in parte, a Fatima. Quest'ultima dovrà affrontare molto più che una depressione post partum mentre Elgin sembra avere un legame prezioso con la cittadina, tanto da essere stato convinto dalle voci di proteggere la ragazza incinta. Intanto la malattia dello sceriffo sta peggiorando: che la prossima sia l'ultima stagione di Harold Perrineau? Il suo posto verrà preso dal suo ritrovato vice Kenny oppure dalla nuova poliziotta, profondamente testarda e restia peggio di Randall, arrivata in città con l'ambulanza, Tabitha ed Henry?

Chi è l'uomo in giallo nella serie mystery?

From. Douglas E. Hughes in una scena del finale della terza stagione.

Tra le tante domande che dovranno trovare una risposta nelle nuove puntate c'è quella relativa alla new entry vista nell'ultima drammatica sequenza: una creatura diversa dalle altre si è palesata di fronte a Jim e alla Julie dal futuro. È più umana e un po' meno raccapricciante, vestita con un abito giallo e con una cicatrice in volto. Sembra chiaro che sia dotata di poteri (e una forza) sovrumani ed era già apparsa nei disegni della moglie di Henry. Si tratta forse di uno dei personaggi che già conosciamo venuto anch'egli dal futuro e passato al Male? Jim è destinato a diventare una creatura della notte? Che sia una sorta di punizione anche per la moglie, che ha finalmente rimembrato? La frase che i bambini in bianco continuavano a ripetere, infatti, Angkhooey, a quanto pare significava proprio questo: ricordare