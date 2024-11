From: la serie con Harold Perrineau tornerà con la stagione 4

From ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 4 da parte di MGM+. Nella giornata di domenica, negli Stati Uniti, andrà in onda il season finale del terzo capitolo della storia.

La serie è stata creata e prodotta da John Griffin, mentre Jeff Pinkner (Lost, Fringe) ne è lo showrunner. Jack Bender, anche lui in precedenza nel team di Lost e Game of thrones, è coinvolto come regista del progetto televisivo.

Il ritorno di From

Le riprese della stagione 4 di From si svolgeranno in Nova Scotia nel 2025, in vista di una première che avverrà nel 2026.

Nel cast ci sono Harold Perrineau (Lost), Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers), Hannah Cheramy (Under Wraps, Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Charity, Skin), Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori (The Perfect Wedding), David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Avery Konrad (Honor Society), Scott McCord (East of Middle West), Nathan D. Simmons (Diggstown, This Hour Has 22 Minutes), Kaelen Ohm (Hit & Run, Eumenides Falls), Angela Moore (A Series of Unfortunate Events, Maid), A.J. Simmons (Reacher), Deborah Grover (Night Heat), Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man).

From, di cosa parla la nuova serie preferita di Stephen King?

La serie From racconta quello che accade a un gruppo di persone misteriosamente intrappolate in una città dove di notte escono delle creature che seminano terrore e morti sanguinose e violente.

Le dichiarazioni post rinnovo

Pinkner ha dichiarato: "Siamo elettrizzati dal sostegno dei nostri fan e dei nostri partner di MGM+ e siamo così entusiasti nel condividere il prossimo capitolo della nostra storia con la nostra FROMily. Entro la fine della terza stagione i nostri personaggi inizieranno a capire perché sono intrappolati nella città... Ma capire li aiuterà a fuggire? E se sì, come?".

Griffin ha aggiunto che nella quarta stagione inizierà un nuovo percorso che potrebbe portare i personaggi a casa o ancora più a fondo nell'incubo che stanno vivendo.

Bender ha infine lodato il lavoro compiuto dagli attori e dai membri del team che lavora sul set in Nova Scotia.