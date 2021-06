Friends: The Reunion, Lisa Kudrow svela i suoi momenti preferiti dello speciale

Lisa Kudrow, interprete di Phoebe in Friends, ha ricordato i due momenti di Friends: The Reunion che più ha amato. Entrambi riguardano Courteney Cox e Matt LeBlanc, rispettivamente interpreti di Monica e Joey.

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

Una settimana è ormai trascorsa dal rilascio di Friends: The Reunion su Sky. L'evento speciale ha entusiasmato i numerosi fan della sitcom americana sparsi per il mondo, i quali hanno avuto così l'opportunità di vedere riuniti i sei membri principali del cast, ovvero Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Come prevedibile, la reunion è stata piena di momenti incredibili, tra cui il duetto di Lisa Kudrow e Lady Gaga sulle note di Gatto Rognoso. Proprio l'interprete di Phoebe ha approfittato di un'intervista con E! News' Daily Pop per indicare quali parti dell'episodio l'hanno maggiormente colpita. L'attrice di Feel Good, la cui seconda stagione debutterà su Netflix il 4 giugno, ha ricordato l'emozione provata nel momento in cui Courteney Cox è arrivata sul set. "Beh, Courteney è entrata ed è scoppiata subito in lacrime ed io ho dovuto prendere un tovagliolo o comunque un fazzoletto", ha detto Kudrow, aggiungendo: "Poi lo ha preso Matt LeBlanc che ci stava raccontando una storia ed ha iniziato a tamponarle gli occhi, in automatico".

Lisa Kudrow ha anche ricordato il momento della reunion in cui LeBlanc ha preso in giro Cox per aver nascosto la sceneggiatura nel portafrutta sul tavolo della cucina mentre il gruppo girava per il palco. "Un giorno ho visto quei fogli sul set ed ho pensato 'Cos'è questo?' e lei era tipo 'Fatti gli affari tuoi'. Prima di girare ho cancellato tutto e lei si è arrabbiata tantissimo con me!", ha raccontato l'attore. Kudrow ha detto che effettivamente anche lei aveva notato che c'era sempre un copione nel lavello della cucina dell'appartamento, ma non sapeva il motivo. Solo alla fine ha scoperto la verità. "Ho avuto così tante battute tra queste mele", si è giustificata Cox, aggiungendo "Ho problemi di memoria!".

Riflettendo sul suo personaggio, Phoebe, Lisa Kudrow ha infine rivelato di avere difficoltà a rivedere se stessa nella serie, mentre suo marito Michel Stern adora vederla in azione. "Gli piace più di quanto piaccia a me, che invece sono mortificata con me stessa".