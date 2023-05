Friends: il dettagliatissimo set LEGO del Central Perk è su Amazon a un prezzo imperdibile

Il set LEGO del Central Perk di Friends è in offerta su Amazon; una ricostruzione dettagliata e inmancabile per tutti i fan della nota serie tv.

Su Amazon il set LEGO ispirato al celeberrimo Central Perk di Friends è attualmente in offerta. Sul sito trovate la ricostruzione di questo posto iconico del piccolo schermo a 84,99 €, con uno sconto del 23% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio, il set LEGO di Friends comprende: le 7 minifigure LEGO di Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey, Phoebe e Gunther, con i vari accessori originali (uscite in occasione del 25° anniversario della serie tv) e il Central Perk da costruire, caratterizzato dall'iconico divano e tantissimi altri dettagli da scoprire e posizionare a vostro piacimento.

Composto da 1070 mattoncini, divertitevi a ricostruire uno dei posti più celebri nella storia stessa delle serie tv. Stiamo parlando di una scenografia immortale che tutti conoscono, da esporre in casa o in ufficio. In alternativa potrebbe anche diventare il regalo perfetto da fare per un'occasione speciale. Cosa state aspettando?