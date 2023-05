Friends: il Trivial Pursuit ispirato alla celebre sitcom è scontatissimo su Amazon

Il Trivial Pursuit di Friends, una delle sitcom più famose della storia, è attualmente in offerta su Amazon. Targato Winning Moves, stiamo parlando di un quiz game che metterà in discussione le vostre conoscenze su questa serie tv con scontri all'ultima citazione. Sul sito potete trovarlo a 16.99 €, scontato del 37% sul prezzo base. Se interessati, passate dal box di seguito.

La scatola del Trivial Pursuit di Friends include: Il gioco Bite-size con dadi colorati, carte e custodia a cuneo facile da trasportare.

Mettete alla prova le vostre conoscenze in ambito Friends con amici e parenti in questo Trivial Pursuit unico nel suo genere. Per vincere la partita basterà rispondere correttamente a 12 domande divise per categorie. Finalmente potete mettere a frutto anni e anni di rewatch dimostrando a tutti quanto ne sapete di una serie tv che ha incantato intere generazioni, continuando ininterrottamente a raccogliere seguito negli anni.