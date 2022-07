Friends: la co-creatrice Marta Kauffman si scusa per aver sbagliato il pronome del genitore trans di Chandler

La co-creatrice di Friends Marta Kauffman si è scusata pubblicamente pernon aver usato pronomi appropriati per il genitore transgender di Chandler Bing nella sitcom di successo degli anni '90. Marta Kauffman, 65 anni, ha detto che ora si rammarica per la rappresentazione del personaggio di Amanda Bing, interpretato da Kathleen Turner.

"Continuavamo a riferirci a lei come al padre di Chandler, anche se il padre di Chandler era trans", ha detto l'autrice durante un'intervista a The Conversation sul BBC World Service, che sarà trasmessa l'11 luglio. "I pronomi non erano ancora qualcosa che capivo. Quindi non ci siamo riferiti a quel personaggio come a lei. È stato un errore."

Martha Kauffman ha co-creato Friends con David Crane nel 1994. La serie, andata in onda per sei stagioni, raccontava la vita di sei amici che vivono a Manhattan, New York.

Chandler Bing, interpretato da Matthew Perry, era stato uno dei personaggi principali dello show insieme a Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Ross Geller (David Schwimmer), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) e Joey Tribbiani (Matt LeBlanc).

Kathleen Turner è apparsa nella sitcom in tre episodi della settima stagione, trasmessa per la prima volta nel 2001. L'identità e l'aspetto del suo personaggio sono stati spesso derisi dagli altri, incluso Chandler. Il personaggio non è mai stato esplicitamente riconosciuto come trans nel programma, essendo indicato come gay e mostrato mentre si esibiva nelle vesti di una drag chiamata Helena Handbasket.

Parlando con Gay Times nel 2018, Kathleen Turner ha detto che non avrebbe assunto il ruolo se le fosse stato offerto di nuovo, e l'avrebbe invece lasciato a una donna trans.

"Non credo che Friends sia invecchiato bene. Era una sitcom di 30 minuti. È diventato un fenomeno, ma nessuno l'ha mai preso sul serio come commento sociale", ha detto. "Il modo in cui si sono avvicinati a me è stato 'Ti piacerebbe essere la prima donna che interpreta un uomo che interpreta una donna?' Ho detto di sì, perché non c'erano molte persone transessuali in televisione in quel momento".