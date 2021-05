Friends: The Reunion, i 10 momenti più emozionanti

Friends - The Reunion: un'immagine dal set dello speciale

Dopo più di un decennio di rumor, conferme e smentite Friends: The Reunion è realtà ed è andato in onda in Italia su Sky e NOW in contemporanea con gli Usa il 27 maggio. Vedendolo, pur se tra alti e bassi come abbiamo spiegato nella nostra recensione, non possiamo non ammettere di esserci emozionati in più occasioni. Ross, Phoebe, Rachel, Joey, Monica e Chandler erano diventati anche i nostri amici, quelli in cui confidare quando avevamo un problema e quelli con cui bere un caffè al Central Perk. Abbiamo così selezionato i 10 momenti più emozionanti di Friends: The Reunion. Preparate i fazzoletti e fate attenzione: questo articolo potrebbe contenere qualche spoiler.

DI NUOVO A CASA

Friends - The Reunion: l'ingresso agli studi dove è stato registrato lo speciale

Forse il momento più emozionante di tutto l'episodio speciale, la sequenza iniziale in cui i protagonisti, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox e Matthew Perry, uno a uno e in quest'ordine, tornano fra le mura dello storico Stage 24 agli Studi Warner di Burbank, che ha ospitato il teatro di posa della sitcom. I sei mostrano stupore, malinconia, visibile emozione e nostalgia nel ripercorrere quelle mura, raccontando anche qualche aneddoto sullo show, come Courteney che nascondeva i copioni in cucina in caso si fosse dimenticata le battute, o una trave che la produzione aveva tolto col tempo perché era diventata d'intralcio per tutti. Insieme a questo la festa di addio di cast e troupe improvvisata con pizza e birra, e l'abbraccio di autori e cast una volta finito di girare il finale di serie.

IL QUIZ

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc e David Schwimmer in una scena dello speciale

È stato ricreato il quiz dall'episodio La scommessa, in cui Rachel, Monica, Chandler e Joey si sfidano a suon di conoscenze reciproche e grazie al quale si scambieranno gli appartamenti. Ancora una volta fare il mattatore spetta a David Schwimmer - il migliore in quanto a carica comica insieme a Lisa Kudrow - mentre gli altri partecipano, a volte indovinando, a volte fallendo miserabilmente, proprio come accadde ai loro personaggi nell'episodio. Il momento ludico viene sfruttato per mostrare qualche guest star e svelare altri aneddoti della serie. Un segmento spassosissimo di cui avremmo voluto ancora di più.

I CASTING DEI SEI AMICI

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

Trovare i sei attori per i creatori Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane non fu per niente facile e questo momento della puntata serve a svelare l'ordine in cui furono scelti i sei futuri amici più famosi della tv oltre che alcuni retroscena inediti, come l'impegno di Perry e Aniston in altre serie in quel momento. Rivelazione tra le rivelazioni proprio quella di Jennifer Aniston che si sentì dire dal produttore della sua altra serie "Credo che Friends non ti porterà da nessuna parte e non ti farà diventare una star". Ai posteri l'ardua sentenza, come si suol dire.

QUI C'È DEL TENERO

Friends: Ross e Rachel

La vera rivelazione shock di Friends: The Reunion però è quella in bocca a Jennifer Aniston e David Schwimmer, che avevano una cotta l'uno per l'altra all'epoca delle prime due stagioni della serie, proprio come i loro alter ego sullo schermo, la coppia più amata della serie nonché una delle più travagliate della storia della tv. Erano convinti di averlo tenuto segreto ma in realtà l'avevano capito tutti gli altri, e alcuni filmati di repertorio lo dimostrano. I due però erano sempre impegnati con altre persone e preferirono non mettersi mai insieme, e come dice Courteney Cox "Meglio così, nel caso non fosse andata bene e avreste dovuto continuare a lavorare insieme, rovinando la magia del sestetto". Saggia Monica. E non è finita qui: i due raddoppiano la posta in gioco al table read: il loro primo bacio sullo schermo fu il primo bacio in assoluto, dato che avevano deciso di non frequentarsi. C'è magia nella rilettura di quella sequenza, anche per gli altri attori, in primis Courteney Cox, visibilmente commossa.

MY EYES!

Friends: The Reunion, la table read del cast

A proposito di rivelazioni che tutti sanno ma nessuno ammette, che dire del celebre episodio Io so che tu sai che io so, in cui tutti scoprono della tresca fra Monica e Chandler, per ultimo Ross? Nel ricreare la scena al table read Lisa Kudrow dimostra tutta la sua spiazzante bravura comica, anche a tanti anni di distanza, e tutti gli attori riescono a immedesimarsi perfettamente negli storici personaggi che hanno dato loro la fama.

PIVOT

Friends - The Reunion: una scena dello speciale

Altra celebre scena e tormentone che serve a ricordarci come Friends sia diventata la sitcom con la S maiuscola, non tanto per la genialità ma piuttosto per la semplicità, universalità e atemporalità di alcune battute, o meglio della loro messa in scena. La sequenza in cui Ross non vuole pagare un extra ai trasportatori quando si trasferisce e quindi lui insieme a Rachel e Chandler deve portare per le scale il divano, rischiando di cadere e quindi continua a dire "fate perno" è l'esempio perfetto: una battuta apparentemente banale che è diventata cult ed è entrata di diritto nella storia della tv. Non solo: in generale tra i momenti più emozionanti dell'episodio ci sono quelli in cui gli attori diventano spettatori e guardano se stessi e i fuoriscena insieme ai cosiddetti bloopers (gli errori sul set). Genuinità e commozione la fanno ancora una volta da padrone.

AMICI IN TUTTO IL MONDO

Friends - The Reunion: il set dello speciale

Altrettanto toccanti le testimonianze di fan sparsi in tutto il mondo che raccontano non solo il successo internazionale della sitcom ma anche quanto i suoi sei protagonisti siano stati importanti per molte persone, depresse, sole o semplicemente in difficoltà. Più di quanto loro stessi potessero immaginare, nel travalicare lo schermo e diventare gli amici da cui correre per farsi strappare una risata e sentirsi un po' meglio nella propria vita.

GATTO ROGNOSO

Friends: The Reunion, Lisa Kudrow e Lady Gaga si esibiscono nello speciale

Lisa Kudrow non poteva non proporre una performance della celebre hit del suo personaggio, Gatto rognoso (Smelly Cat in originale). Questa volta si tratta di un duetto d'eccezione a sorpresa, con Lady Gaga e un coro gospel, che ricrea una celebre scena in cui un'artista fa capolino al Central Perk per cantare insieme a Phoebe. "Ma io preferisco quando sono da sola" scherza sorniona la Kudrow, e Gaga la ringrazia per quanto sia stata importante come rappresentazione di un personaggio fuori dagli schemi per l'epoca.

FASHION SHOW

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc in un momento dello speciale

Una sfilata a sorpresa in stile Project Runway viene allestita davanti alle facce incredule dei sei protagonisti, con tante guest star d'eccezione a indossare alcuni dei costumi iconici di Friends e qualche sorpresa, come lo stesso Matt LeBlanc che si presta a un certo tipo di travestimento legato all'episodio Minuti contati. Puntata che è legata a un'aneddoto non bellissimo, ovvero il fatto che Matt LeBlanc si slogò la spalla durante la registrazione (la cosa fu poi inserita nella storyline del personaggio), proprio l'unica in cui il sestetto non aveva fatto il tradizionale abbraccio di gruppo prima di girare. Lost ci ha insegnato che le coincidenze non esistono...

THERE'S A BUG

Friends - The Reunion: una foto del cast dello speciale

David Schwimmer e Lisa Kudrow sono ancora una volta on fire: sullo storico divano davanti alla storica fontana dove fu girata la sigla della serie (ricreata anche in Friends: The Reunion), lui fa notare a lei che ha un insetto tra i capelli, scatenando una reazione inaspettata e degna di Phoebe, che interrompe il discorso serio che stava facendo sul casting.