Friends, la co-creatrice Marta Kauffman riconosce gli errori dello show: "Poca diversità"

Friends non è esattamente la serie tv più inclusiva in circolazione, riconosce Marta Kauffman, co-creatrice dello show, e per fare ammenda arrivano le sue scuse e... Una donazione di 4 milioni di dollari.

La co-creatrice di Friends Marta Kauffman ha effettuato una donazione di 4 milioni di dollari nel tentativo di "iniziare a a redimersi" degli errori commessi con la serie tv Friends in fatto di rappresentatività e inclusività.

Come riporta anche il New York Post, inizialmente la sceneggiatrice e produttrice faticava a comprendere le critiche che stava ricevendo la serie in merito (quante persone di diversa etnia o orientamento sessuale ricordate di aver visto sullo schermo, specialmente considerando la sua ambientazione?), convinta che se la stessero prendendo più per via del successo dello show, che per ragioni realmente esistenti.

Ma a distanza di tempo, Kauffman ha ammesso di afferrare meglio la questione ora "Ho imparato molto in questi ultimi 20 anni. Ammettere e accettare le proprie colpe non è semplice. Fa male guardarsi allo specchio. E mi imbarazza il fatto che non fossi più consapevole 25 anni fa" ha dichiarato.

Ma un evento in particolare degli ultimi anni, spiega il Post, l'omicidio di George Floyd nel 2020, ha portato Kauffman a riflettere ancora di più su determinati aspetti, sul passato del suo paese afflitto dal razzismo, e il suo stesso ruolo nel perpetuare tale sistema.

Per questo, Kauffman ha deciso di passare all'azione, e di donare 4 milioni alla sua alma mater, la Brandeis University, per sostenere il più antico dipartimento di studi afro-americani della nazione con il fondo Marta F. Kauffman '78 Professorship in African and African American Studies.

"Sapevo che dovevo fare qualcosa per correggere i miei errori. Mi ci è voluto diverso tempo per comprendere quanto avessi interiorizzato quello che definiamo razzismo sistemico, e sto lavorando sodo per diventare un'alleata, qualcuno che combatte il razzismo. E questo mi è sembrato un buon modo di partecipare alla conversazione da donna bianca" ha dichiarato ancora Kauffman.

E ora il fondo andrà "a sostegno di quegli studenti che si distingueranno nello studio dei popoli e delle culture dell'Africa e della diaspora africana, e sarà un assist per il dipartimento così da poter reclutare più esperti e insegnanti, e organizzare piani a lungo termine per fornire nuove opportunità agli studenti per borse di studio interdisciplinari" come ha annunciato la stessa universtà.