Friends, Lisa Kudrow infastidita dal pubblico in studio: "Ridevano troppo a lungo nelle scene non divertenti"

Ospite del podcast di Conan O'Brien, Lisa Kudrow ha parlato di vari argomenti, tra cui il compianto Matthew Perry, con il quale ha condiviso dieci anni di set in Friends. L'attrice ha ricordato anche dei momenti particolarmente irritanti vissuti durante le riprese.

L'interprete di Phoebe Buffay ha confessato quanto fosse infastidita dagli spettatori che, durante le registrazioni in studio delle varie puntate della sitcom, ridevano troppo a lungo e nei momenti che Kudrow giudicava non divertenti.

Risate fuori luogo

"Ridevano troppo a lungo" ha spiegato Kudrow "E non era così divertente. Ecco il motivo. Non era una reazione sincera e mi irritava perché in quel modo rovini soltanto i tempi del resto dello show. Ci sono altre battute. A volte guardavo fuori per vedere se ridevano troppo a lungo e mi dicevo, 'dai, davvero'. Ero molto arrabbiata".

Il cast di Friends in una scena della prima stagione

Un'irritazione che Lisa Kudrow spiega in questo modo:"Uno show televisivo non è per il pubblico in studio ma è fatto per gli spettatori a casa. Sono loro a cui ci rivolgiamo. Se fosse una rappresentazione, ridi quanto vuoi. Troverò qualcosa da fare per mantenere occupato il mio personaggio mentre aspetto di continuare. Va bene. Ma se viene filmato e io sono lì in piedi fai un cenno del tipo 'Sì, l'ho detto'. È terribile. Hanno istruito il nostro pubblico a non fare nulla di simile, credo".

Lisa Kudrow ha sottolineato che la produzione Friends spesso impiegava dalle sei alle otto ore per girare un singolo episodio di mezzora, quindi si facevano così tanti ciak che alla fine il pubblico smetteva di ridere. Gli sceneggiatori poi reagivano pensando che il materiale non funzionasse più, costringendo quindi a riscritture e ulteriori riprese.

Il cast di Friends era composto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.