Friends: Lisa Kudrow sta riguardando la serie per ricordare Matthew Perry

Lisa Kudrow ha raccontato di omaggiare il ricordo del suo compianto amico e collega Matthew Perry riguardando alcuni episodi di Friends. L'attrice non ama riguardarsi nella sitcom e raramente ricomincia a guardare gli episodi da sola ma ha ripreso l'abitudine dopo la morte di Perry.

Nonostante non ami particolarmente osservare la propria performance nello show di Martha Kauffman e David Crane, Kudrow ritiene che il miglior modo per ricordare il proprio amico è riguardare alcune puntate della sitcom più famosa degli anni '90.

In ricordo

"Onestamente, non riuscivo a guardarla perché è troppo imbarazzante vedere se stessi. Ma se lo faccio per Matthew, allora va bene. Ed è soltanto per celebrare quanto fosse esilarante. È soltanto questo che voglio ricordare di lui" ha spiegato la star durante il tour promozionale della sua nuova serie Apple TV+, Time Bandits, adattamento per la tv del classico fantasy del 1981 di Terry Gilliam I banditi del tempo, firmato Taika Waititi e Jemaine Clement.

Lisa Kudrow con Danny DeVito in una scena di Friends

Riguardando lo show, Lisa Kudrow ritiene che fossero tutti esilaranti:"Sono sbalordita da Courteney Cox, sono sbalordita da Jen [Aniston]. Matthew, ovviamente, è semplicemente unico nella sua comicità. Nessuno aveva quel ritmo e quei tempi comici come lui prima. Matt LeBlanc è esilarante, e anche David Schwimmer. A volte rido persino per quello che ho fatto io. Questo è il mio piccolo modo per celebrare gli anniversari, semplicemente guardandolo. Ma è imbarazzante. A casa, se qualcuno entra nella stanza mentre sto guardando Friends penso che sia una scena orribile".

Come alcuni dei suoi colleghi, anche Lisa Kudrow ha ammesso di non ricordare molto di ciò che accadde negli episodi ma non dimenticherà mai la felicità provata sul set e le risate fino alle lacrime spesso causate proprio da Matthew Perry:"Penso che il mondo lo stia ricordando nel modo in cui lui voleva essere ricordato. Penso che stia già succedendo".