Matthew Perry: più persone potrebbero essere accusate della morte dell'attore, ecco il motivo

Le cause della morte dell'attore avrebbero spinto la polizia a non chiudere le indagini e cercare dei colpevoli

La polizia di Los Angeles, la DEA e il Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti stanno ancora coordinando un'indagine sulla morte di Matthew Perry.

L'indagine sulla morte della star di Friends, avvenuta a causa degli effetti acuti della ketamina, potrebbe presto sfociare in accuse penali. Secondo quanto riportato da People, una fonte delle forze dell'ordine avrebbe dichiarato che l'indagine delle autorità è "vicina alla conclusione" e la polizia ritiene che "più persone" dovrebbero essere accusate.

La fonte ha aggiunto che sarà l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a decidere se sporgere denuncia. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato che l'indagine sulla morte di Perry è ancora in corso ma non ha fornito ulteriori informazioni in merito, mentre la DEA non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Com'è morta la star di Friends?

Perry è stato trovato privo di sensi nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles il 28 ottobre e dichiarato morto sul posto. Aveva 54 anni. All'epoca, le autorità dissero che non c'era alcuna indicazione che lasciasse pensare all'omicidio.

A dicembre, un rapporto autoptico ha rivelato che la morte di Perry era stata causata dalla ketamina e che l'annegamento, la malattia coronarica e la buprenorfina (un farmaco usato per trattare il disordine da uso di oppioidi) sono stati fattori che hanno contribuito.

Il rapporto dell'autopsia ha anche rilevato che Perry era stato sottoposto a un trattamento di infusione di ketamina all'incirca al momento del decesso, ma poiché la ketamina ha un'emivita breve, le tracce di sostanza presenti nel suo organismo non potevano provenire da uno di questi trattamenti. Il mese scorso, il capo della Polizia di Los Angeles ha confermato che le indagini sulla morte di Perry non si sono mai chiuse e sono tutt'ora in corso.