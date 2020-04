Friends, Jennifer Aniston: i suoi ex ricordano il trauma di lavorare con lei

Gli ex di Jennifer Anistoni, Paul Rudd e Tate Donovan hanno lavorato come guest nella serie Friends dopo essersi lasciati con l'attrice e hanno raccontato di un'esperienza poco felice.

Lavorare con Jennifer Aniston per i suoi ex fidanzati è un'esperienza traumatica. Paul Rudd e Tate Donovan hanno raccontato come sia stato difficile recitare in Friends dopo aver rotto con 'Rachel' nella vita reale.

La vita sentimentale di Jennifer Aniston è stata sempre al centro degli interessi della stampa specializzata. La star di Friends è una delle attrici più affascinanti e spesso le sono stati attribuiti flirt con colleghi. Alcuni di questi, come Paul Rudd e Tate Donovan,hanno partecipato a Friends dopo essersi lasciati con Jennifer.

La star di Ant-Man, che proprio ieri ha compito 51 anni, usciva con Jennifer nel 1998 mentre stava girando il film L'oggetto del mio desiderio. Nel 2002, dopo che Paul Rudd e Jennifer Aniston si erano separati, l'attore ha iniziato a recitare in alcuni episodi di Friends (interpretava il marito di Phoebe) e condividere il set "è stato imbarazzante per entrambi". Paul lo ha raccontato al 'The Graham Norton Show della BBC One', "Ero nell'utimo episodio, il che non aveva alcun senso per me", aggiungendo che durante le riprese aveva visto Jen sopraffatta dalle emozioni. "Pensavo che non avrei dovuto essere lì - ha raccontato - Quindi, per rompere il ghiaccio, le ho detto: 'L'abbiamo fatto, eh? Che bel viaggio' La battuta inevitabilmente è caduta nel vuoto".

Un'esperienza simile l'ha vissuta anche Tate Donovan, che interpretava Joshua, la cotta di Rachel in Friends, e che fu scritturato su richiesta di Jen quando i due si frequentavano. Quando iniziarono le riprese, i due si erano separati. Parlando con l'HuffPost Live della sua esperienza di lavoro con Jennifer, Tate ha detto: "È stato orribile. È stato così duro, amico. Ricordo che appena sono tornato nel mio camerino sono scoppiato a piangere".