Il parrucchiere di Jennifer Aniston consiglia come sistemare il colore dei capelli a casa

Jennifer Aniston oltre ad essere brava come attrice ha dei capelli perfetti dai tempi di Friends. Ecco i consigli del suo parrucchiere per la cura dei vostri capelli durante la quarantena.

La quarantena sta mettendo a dura prova le nostre chiome. Uomini e donne si ritrovano a combattere quotidianamente con i loro i capelli che ormai da un mese non sono più sottoposti all'amorevole cura di barbieri e parrucchieri.

Tra le attrici che hanno nei capelli il loro punto di forza c'è, Jennifer Aniston. Erano gli anni novanta quando i capelli di Rachel di Friends facevano tendenza, oggi le su ciocche bionde resistono con l'aiuto del parrucchiere specializzato in tinture Michael Canalé. Con la quarantena anche Jennifer deve ricorrere al fai a te ed ecco che Michael offre alcuni consigli a lei e chiunque altro sia rimasto senza l'aiuto di un professionista.

Michael Canalé ha tra i suoi clienti Kyra Sedgwick, Faye Dunaway e Denise Richards, oltre alla stessa Aniston. In una recente intervista a Page Six, Canalé ha dichiarato di aver inviato per posta elettronica l'esatta formula per la tintura dei capelli ai suoi clienti VIP in modo che, pur stando a casa, possano fare dei ritocchi alle radici e sistemare la ricrescita con l'aiuto della sua guida.

Per coloro che non possono permettersi il trattamento VIP, Michael da questi consigli su come sistemare la ricrescita dei capelli: "Quando scegliete una tintura per capelli fai da te usate la semi-permanente per il momento, fino a quando i parrucchieri non saranno di nuovo aperti - aggiungendo - Sbarazzati del grigio, divertiti con alcuni toni rossi, divertiti un po' sapendo che non è permanente".

Ecco i suoi consigli se decidete di intervenire sull'attaccatura dei capelli "scegliete un colore di due tonalità più chiaro rispetto al resto della vostra capigliatura in modo che quella parte dei capelli prenda una colorazione diversa". Il consiglio è di farsi aiutare in quest'operazione da qualcuno con cui si divide la quarantena. Canalé dice che questo periodo di isolamento è un buon momento per giocare con i propri capelli trattandoli con olio e variando leggermente il colore, ma sconsiglia a tutti di combattere la noia facendo grandi cambiamenti permanenti. Michael inoltre dice che gli spray per i ritocchi alle radici sono una buona opzione temporanea.