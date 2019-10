Friends: Jennifer Aniston sta "lavorando a qualcosa" col cast della serie tv

La star di Friends Jennifer Aniston anticipa un progetto in arrivo col cast della serie tv, ma specifica che non sarà un reboot.

La star di Friends, Jennifer Aniston, starebbe preparando un nuovo progetto col cast della serie tv di culto. La rivelazione arriva nel corso di un'ospitata all' Ellen DeGeneres Show.

Di recente Jennifer Aniston ha fatto il suo debutto su Instagram condividendo un selfie insieme al cast di Friends. La reazione dei fan è stata esplosiva e il post è diventato subito virale, ma a quanto pare il selfie nasconde un qualche progetto che potrebbe riunire la Aniston ai colleghi di un tempo sul set.

Il progetto in questione, però, non sarà un reboot di Friends. Di fronte alla domanda di Ellen Degeneres, Jennifer Aniston ha negato l'ipotesi di un sequel/reboot, aggiungendo che si tratterà di qualcosa di diverso: "Ci piacerebbe tornare a collaborare, ma non sappiamo ancora a cosa. ci stiamo riflettendo su, stiamo lavorando a qualcosa."

Quando Ellen Degeneres ha chiamato in causa il selfie che avrebbe addirittura infranto un record del Guinness dei Primati, la Aniston ha specificato: "L'abbiamo fatto perché era un po' che non ci vedevamo e per caso ci siamo trovati nella stessa parte del mondo. Ogni tanto ci ritroviamo".

Nonostante sia ancora legata ai colleghi di Friends, Jennifer Aniston continua a pensare che un revival potrebbe solo rovinare lo show: "L'idea è che se viene realizzato un reboot, non sarà nemmeno lontano vicino al risultato dell'originale. Allora perché farlo? Lo rovinerebbe".