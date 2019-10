Jennifer Aniston: reunion di Friends e debutto su Instagram!

Jennifer Aniston arriva su Instagram con la foto della reunion di Friends, che al momento ha già sciolto i cuori di circa 500.000 fan, ovvero tutti quelli che hanno lasciato un cuore e un messaggio di benvenuto sotto il primo post dell'indimenticabile Rachel Green.

Il tutto è accaduto circa un'ora fa: dopo anni passati a comparire in innumerevoli foto sul social network solo come hashtag, Jennifer Aniston ha deciso di prendere in mano la situazione e creare finalmente il suo profilo personale, così ora tutti coloro che lo desiderino possono taggarla direttamente. Esattamente come lei ha fatto con tutte le ex co-star di Friends, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, che evidentemente dovrà essere il prossimo a creare un account su Instagram ma che nel frattempo, per il sollievo dei fan, appare sorridente in questa foto, dopo essere uscito da alcuni mesi piuttosto complicati.

"E ora siamo anche amici su Instagram. Ciao Instagram": così la Aniston ha accompagnato lo scatto, che è stato subito salutato da migliaia di commenti, anche se la medaglia d'oro per la velocità va a Reese Witherspoon, sua collega in The Morning Show, che l'ha salutata con un caloroso: "YASSSS!!! Benvenuta su Instagram Jen!!!".

Sulle pagine Instagram degli ex membri del cast - e da oggi anche su quella di Jennifer Aniston - appaiono piuttosto spesso foto che li ritraggono ancora insieme, a testimoniare il profondo legame d'amicizia che continua ad unirli ancora oggi, a 15 anni dalla fine della celebre serie tv. E a proposito di Friends, lo scorso 19 settembre (quasi) tutti i componenti dei "fantastici 6" hanno postato la stessa immagine che li vedeva, nei panni dei rispettivi personaggi, festeggiare un successo lungo 25 anni.