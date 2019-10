Jennifer Aniston su Instagram: cosa si nasconde dietro una foto perfetta

Jennifer Aniston è il nuovo fenomeno di Instagram, dove si è divertita a postare la foto perfetta ma anche, e prima ancora, tutto quello che è necessario fare per ottenerla.

Il post che risale a 2 giorni fa, ritrae Jennifer Aniston su un set fotografico in preparazione per uno shooting. Accanto a lei ci sono un parrucchiere, una stylist che le sistema addirittura le pieghe delle calze, ed è lei stessa a suggerire nel post che un po' più in là ci sono anche un truccatore, un fotografo, una persona addetta a sistemare le luci in maniera da farla sembrare ancora più bella e poi il mago del foto ritocco. Insomma, ogni volta che ci sia la necessità di scattare la foto perfetta, che faccia apparire qualcuno bellissimo, è sempre necessario un gran lavoro, altro che tutto merito di madre natura!

Sfogliando le foto si potrà notare la differenza tra il "materiale" iniziale e il risultato finale, e a fare ancora più chiarezza ci pensa il post di Jennifer, con tanto di ironica citazione alla Julia Roberts di Notting Hill: "Io sono solo una ragazza alle prese con trucco e capelli, che sta davanti a una stylist, a un fotografo, agli addetti alle luci, a un ventilatore, a oggetti, a un computer... e vi chiede di credere che si è svegliata esattamente così". Complimenti per l'autoironia, che arrivano, nei commenti, anche dall'ex marito Justin Theroux.