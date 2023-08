Friends, Jennifer Aniston: 'Le differenze di stipendio hanno messo in pericolo l'amicizia tra noi sei'

Jennifer Aniston ripensa a un momento sul set che sarebbe potuto sfociare in un conflitto e distruggere l'amicizia del cast di Friends. Con ben 10 stagioni, Friends ha visto Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry e Matt LeBlanc collaborare per quasi un decennio e diventare amici più che colleghi, anche dopo la fine della serie, infatti, la troupe ha continuato a frequentarsi e riunirsi in alcune occasioni come matrimoni, partite di biliardo e ultimamente anche nella reunion per lo speciale della HBO (qui la nostra recensione).

Un disastro mancato

Tuttavia l'amicizia del cast nella vita reale è stata messa a repentaglio quando sono emerse delle disparità di stipendio durante la realizzazione della terza stagione di Friends. Secondo il Wall Street Journal, dopo che la storia d'amore tra Ross e Rachel aveva occupato gran parte del tempo degli episodi, Aniston e Schwimmer avevano iniziato a guadagnare più delle loro co-star. Sapendo che questo si sarebbe ripercosso sull'affiatamento tra i membri del cast principale, la Aniston e i suoi colleghi hanno negoziato affinché ogni protagonista guadagnasse la stessa cifra. "Credo che ci avrebbe distrutto come gruppo, se qualcuno avesse avuto un'impennata finanziaria" ha detto l'attrice.

La locandina di Friends

Il risultato delle trattative

Il successo duraturo di Friends ha dimostrato che la mossa di Aniston e Schwimmer di stare al fianco dei loro co-protagonisti è stata particolarmente azzeccata, poiché il cast ha continuato a lavorare insieme in armonia per altre sette stagioni. Inoltre, gli stipendi degli attori sono aumentati sempre di più dalla terza stagione in poi, fino al finale della serie. Secondo quanto riportato, infatti, nel corso del decennio lo stipendio del cast si è moltiplicato per circa 44 volte. Sicuramente la loro amicizia e la dedizione reciproca fuori dallo schermo hanno contribuito in larga parte alla durata decennale della serie e all'enorme successo che ha ottenuto.