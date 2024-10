Matthew Perry, il medico si dichiara colpevole al processo per la morte della star di Friends

Uno dei medici accusati della morte per droga dell'attore Matthew Perry si è dichiarato colpevole.

Il dottor Mark Chavez ha cambiato la sua dichiarazione di colpevolezza in un tribunale di Los Angeles per l'accusa di aver cospirato per distribuire l'anestetico chirurgico ketamina. Chavez, 54 anni, gestiva una clinica di ketamina e la vendeva in pastiglie al dottor Salvador Plasencia, che le forniva a Perry, la star della sit-com Friends della NBC.

Chavez è una delle cinque persone accusate della morte di Perry. L'attore 54enne è stato trovato morto nella vasca idromassaggio del suo giardino nel sud della California nell'ottobre 2023.

Un esame post-mortem aveva rilevato infatti un'alta concentrazione di ketamina nel sangue della star e ha stabilito che gli "effetti acuti" della sostanza lo hanno ucciso. La ketamina è usata come trattamento per la depressione, l'ansia e il dolore.

Nel suo accordo di patteggiamento, Chavez ha ammesso di aver ottenuto la ketamina sia dalla sua ex clinica che da un distributore all'ingrosso attraverso una prescrizione fraudolenta. I procuratori hanno dichiarato che l'assistente di Perry, Kenneth Iwamasa, ha lavorato con i due medici per fornire all'attore più di 50.000 dollari (38.000 sterline) di ketamina nelle settimane precedenti la sua morte.

Secondo l'accusa, i due medici si sono scambiati messaggi in cui discutevano di quanto avrebbero potuto far pagare a Perry le fiale di farmaco, con un messaggio che recitava: "Mi chiedo quanto pagherà questo idiota". Il patteggiamento consente a Chavez di dichiararsi colpevole di un'accusa minore per la sua collaborazione alle indagini, anche se potrebbe comunque rischiare fino a 10 anni di carcere.

"Ha accettato le sue responsabilità. Sta collaborando", ha dichiarato il suo avvocato alla corte. Chavez ha consegnato il suo passaporto e ha accettato di consegnare immediatamente la sua licenza medica.