Baywatch: il cast confessa di aver ricevuto compensi miseri al contrario dei protagonisti di Friends

I membri del cast di Baywatch, la popolare serie tv americana che racconta le vicende dei guardaspiaggia impegnati a sorvegliare le acque sulla costa omonima nella contea di Los Angeles, hanno raccontato di aver percepito dei compensi estremamente bassi all'epoca.

La serie fu un enorme successo di pubblico negli anni '90 e fu prodotta per dodici anni fino al 2001. Tuttavia, nonostante Baywatch fosse uno degli show più visti d'America e non solo, i compensi per gli attori furono particolarmente bassi.

Pochi soldi

In un articolo del New York Post si citano le parole di Nicole Eggert, che interpretò Robert Summer Quinn nella serie dal 1992 al 1994, contenute all'interno di una nuova docuserie in quattro parti intitolata After Baywatch: Moment in the Sun:"All'epoca, quello che offrivano a tutti era circa 3500 dollari a episodio". Una cifra piuttosto miserrima in relazione al successo e... alla concorrenza.

David Hasselhoff e Pamela Anderson in un'immagine di Baywatch

È proprio Nicole Eggert che sottolinea come, nello stesso periodo un altro cast di successo guadagnasse cifre ben diverse:"Penso che i protagonisti di Friends a quel punto guadagnassero ciascuno 1 milione a episodio". Baywatch andò in onda originariamente su NBC nel 1989 prima di essere cancellato e ripreso nel 1991 da David Hasselhoff e gli altri creatori che lo portarono al successo nell'arco degli anni '90.

Dopo undici stagioni, la serie chiuse i battenti nel 2001 dopo 241 episodi. Nel cast dello show, oltre a David Hasselhoff nel ruolo di Mitch Buchannon, si alternarono altre star del calibro di Pamela Anderson (CJ Parker), Yasmine Bleeth (Caroline Holden), Carmen Electra (Lani McKenzie) e Alexandra Paul (Stephanie Holden).

Più o meno nello stesso periodo, vennero prodotti 236 episodi di Friends fino al 2004, e il cast all'epoca, a partire dall'ottava stagione, aveva raggiunto il compenso di 1 milione di dollari ad episodio, che si sommano ai circa 2,5 milioni di dollari che i protagonisti avrebbero ricevuto per la reunion del 2021.