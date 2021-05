Friends, la guest star preferita di Jennifer Aniston nello show è... Brad Pitt

Jennifer Aniston ha svelato la sua guest star preferita nella serie Friends: Brad Pitt. In occasione dell'arrivo della reunion, l'attrice si sarebbe sbottonata lodando la performance del suo ex marito.

Friends: un momento della reunion

Dopo una lunga attesa, Friends: The Reunion sarà in onda su Sky e in streaming su NOW il 27 maggio 2021. Nel corso del press tour per il lancio promozionale, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer hanno ripercorso la storia dello show commentando la ricca presenza di guest star che hanno illuminato la serie, tra queste Ben Stiller, Paul Rudd, Tom Selleck, Charlie Sheen, Julia Roberts, Winona Ryder, Sean Penn e Alec Baldwin.

Ma il preferito, per Jennifer Aniston sarebbe proprio Brad Pitt. "Mr. Pitt è stato meraviglioso. Fantastico" ha commentato l'attrice, interprete di Rachel Green nella sitcom, parlando con Access Hollywood.

Brad Pitt è apparso nell'ottava stagione di Friends, nel 2001, nell'episodio The One with the Rumor". Nell'episodio viene rivelato come sia il personaggio di Brad Pitt che Ross (interpretato da David Schwimmer), durante la scuola superiore facevano parte del club "Io odio Rachel". All'epoca, Brad Pitt era sposato con Jennifer Aniston, i due divorziarono quattro anni dopo.