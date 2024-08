Friends: David Schwimmer ha usato un trucchetto di Tom Cruise per sembrare più alto accanto a una sua co-star

Il Ross di Friends, David Schwimmer, ha utilizzato un famoso trucchetto di Tom Cruise per poter sembrare più alto accanto alla sua co-star Aisha Tyler in alcune scene.

David Schwimmer è alto 1 metro e 80, ma ha dovuto prendere in prestito un trucco da Tom Cruise per apparire accanto a un'attrice altrettanto alta in Friends. Aisha Tyler interpretava Charlie nella popolare sitcom e arrivava quasi alla spalla dell'attore di Band of Brothers. Tuttavia, il duo interpretava una coppia e Schwimmer voleva apparire un paio di centimetri più alto della Tyler.

Altri membri del cast di Friends sono più bassi rispetto a Schwimmer e Tyler. Matthew Perry era alto 1 metro e 80 centimetri, mentre Matt LeBlanc è alto 1 metro e 90 centimetri. Jennifer Aniston, che ha interpretato Rachel al fianco di Schwimmer, è la più bassa tra i membri del cast, con un'altezza di 1 metro e 65 centimetri.

Friends: Matt Leblanc stava per lasciare lo show per colpa della storia d'amore tra Joey e Rachel

Il trucco usato da David Schwimmer per apparire più alto

Durante la nona e la decima stagione di Friends, la star di Criminal Minds Aisha Tyler ha interpretato Charlie, la fidanzata di Ross. La sua partecipazione alla serie è stata un'aggiunta significativa, dal momento che è stata il primo personaggio nero di rilievo nella popolare sitcom. Il metro e ottanta di altezza della Tyler si è rivelato una grande sfida per il personaggio fisso della serie, David Schwimmer.

Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer nell'episodio Indovina chi viene a pranzo?

Schwimmer voleva apparire più alto e alla fine è ricorso a un trucco che Tom Cruise usava per apparire accanto ad attrici più alte. L'attore ha usato dei rialzi nelle scarpe durante le scene con la Tyler.

Le informazioni provengono dalle Top 10 Behind the Scenes Stories of Your Favorite Friends Scenes di WatchMojo. È stato anche riferito che Tyler ha dovuto camminare a piedi nudi in molte scene. Sembrava quasi che Schwimmer non si sentisse a suo agio con l'altezza della collega dopo aver lavorato con donne molto più basse nella sitcom.

La Tyler è rimasta nella serie per nove episodi prima di essere eliminata dallo show. È stata l'ultima relazione romantica significativa di Ross prima che lui tornasse con Rachel nel gran finale della serie.

Paul Rudd quasi licenziato da Friends per aver ferito Jennifer Aniston

Tom Cruise usa lo stesso trucco sul red carpet

Tom Cruise è uno degli attori più bassi di Hollywood, con un'altezza di 1 metro e 70. La sua ex moglie Nicole Kidman era alta 1 metro e 80, ma tutte le foto lo ritraevano spalla a spalla con la Kidman. I fan si sono confusi per anni prima di giungere alla conclusione che Cruise indossasse dei rialzi per sembrare più alto.

Nicole Kidman e Tom Cruise alla cerimonia degli Oscar del 1997

Secondo GuidoMaggi, le scarpe dell'attore di Top Gun si chiamano scarpe con rialzo interno. Questo modello di scarpe di lusso gli permette di mettere su quei centimetri in più sui red carpet. Secondo Tallerly, non è solo Cruise a usare questo tipo di calzature, anche altri attori come Robert Downey Jr., Daniel Radcliffe, Mark Wahlberg, Sylvester Stallone, Vin Diesel, George Clooney e Brad Pitt le utilizzano.