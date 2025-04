Friends, Dermot Mulroney: "I tre episodi più divertenti? Quelli in cui recito io"

Dermot Mulroney è una delle guest star più amate di Friends e nonostante il suo personaggio non sia riuscito a conquistare il cuore di Rachel Green (Jennifer Aniston) ha conquistato il cuore degli spettatori.

Ospite del The Jennifer Hudson Show, la star di Chicago Fire ha raccontato la propria esperienza con i fan e rivelato alcuni dei film o serie più sorprendenti per i quali le persone lo riconoscono.

La breve partecipazione di Dermot Mulroney in Friends

"È una serie enorme e io ho una parte minuscola" ricorda Mulroney "ma quel personaggio ha preso vita e poi ne ha presa ancora di più quando le persone hanno ricominciato a guardare gli episodi più e più volte".

L'attore spiega:"Un tempo non esistevano i comfort show, ora sì. È come se avessimo inventato un termine per spiegare ciò che accade quando si ricomincia Friends da capo e si guarda tutto da zero. Ma penso che i tre episodi migliori siano quelli in cui ci sono io!" ha scherzato.

Dermot Mulroney in Scream VI

Dermot Mulroney è apparso brevemente nella penultima stagione di Friends nel ruolo di Gavin Mitchell, un collega di Rachel che da rivale sul lavoro diventa un potenziale partner in amore. Una storia che però ebbe breve durata: Rachel scoprì che Gavin aveva una cotta per lei ma dopo essersi baciati lei comprese che il suo legame irrisolto con Ross (David Schwimmer) la frenava.

I fan ricordano il personaggio di Dermot Mulroney in Friends

L'attore di Il matrimonio del mio migliore amico ricorda che i fan hanno riscoperto il suo personaggio negli ultimi anni:"È stato strano, perché la gente gridava 'Ehi, Gavin!' tipo alla pompa di benzina, ed era passato così tanto tempo. Quando Friends è ritornato in auge sulle piattaforme streaming, all'improvviso ero super riconoscibile per qualcosa che avevo fatto vent'anni prima".

Dermot Mulroney in una scena di Sei ancora qui

Friends è stata la sitcom più famosa al mondo negli anni '90, con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry nel cast.