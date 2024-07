Friends: Matt Leblanc stava per lasciare lo show per colpa della storia d'amore tra Joey e Rachel

Quando Matt LeBlanc si oppone, si sa che fa sul serio. Nella stagione 10 di Friends, la passione di LeBlanc per il suo personaggio Joey è stata messa alla prova con una trama così fuori dagli schemi che l'attore si è opposto con veemenza. La star 57enne era contraria a questo colpo di scena ed era pronto a fare di tutto per fermarlo.

La dedizione di LeBlanc a Joey Tribbiani era evidente: non avrebbe permesso che qualcosa rovinasse l'autenticità del suo personaggio!

Come la relazione di Joey con Rachel ha quasi fatto deragliare Friends

La storia del triangolo amoroso tra Joey, Rachel (Jennifer Aniston) e Ross (David Schwimmer) è stato un colpo di scena che ha mandato in visibilio i fan di Friends. Ma quello che i fan forse non sanno è che LeBlanc era talmente contrario all'intera faccenda che era pronto a sospendere l'intero show.

Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer nell'episodio Indovina chi viene a pranzo?

Il produttore di Friends, Kevin S. Bright, ha rivelato in un'intervista a Digital Spy che Matt LeBlanc non ha gradito l'idea di portare avanti la relazione tra Joey e Rachel. Bright ha raccontato che LeBlanc ne ha discusso e ha dichiarato: "Era fermamente contrario. È amico di Ross e il tipo di amico che Joey è non si prenderebbe mai la ragazza di qualcun altro".

Questo perché LeBlanc teneva molto alla coerenza del suo personaggio. Joey era il migliore amico di Ross e tradirlo frequentando Rachel rappresentava una grave violazione del personaggio, secondo l'attore 57enne. Tuttavia, alla fine LeBlanc ha cambiato idea e il resto è storia nel mondo della TV.

Si discute ancora di Joey e Rachel, anche se la loro relazione non è durata a lungo. I fan non sono sicuri se si sia trattato di un'abile svolta narrativa o solo di un tentativo di attirare più spettatori. La prossima volta che guarderete Friends, ricordatevi che la chimica frizzante tra Joey e Rachel non è quasi mai esistita. E possiamo tutti ringraziare Matt LeBlanc per averci quasi regalato un Joey Tribbiani molto diverso e probabilmente molto più arrabbiato.