Paul Rudd quasi licenziato da Friends per aver ferito Jennifer Aniston

La star di Ant-Man stava per essere cacciata dal set della sitcom per un incidente con la collega.

Prima di diventare famoso in tutto il mondo per il ruolo di Scott Lang/Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe, Paul Rudd era già conosciuto dai fan di Friends per aver interpretato Mike Hannigan, fidanzato e poi marito di Phoebe (Lisa Kudrow) nella sitcom.

Nonostante sia apparso in pochi episodi, Mike è entrato nel cuore degli appassionati della serie per la relazione con Phoebe e per il talento di Paul Rudd, capace di entrare in maniera efficace in un meccanismo oliato come Friends.

Rischio licenziamento

Anni dopo la fine dello show, Paul Rudd ha confessato di aver temuto di venire licenziato dopo aver ferito gravemente la collega Jennifer Aniston. Ospite al Graham Norton Show, Rudd ha raccontato di aver combinato un guaio proprio il primo giorno di riprese.

Paul Rudd in una scena di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

"Ero sul set per il mio primo episodio e Jennifer era su un monopattino perché si era rotta il dito di un piede, e tutti erano meravigliati. Matt LeBlanc chiese di provarlo e subito capì come usarlo. Chiesi allora di poterlo provare anche io. Mi girai e passai proprio sopra il piede di Jennifer! L'espressione di panico nei produttori era del tipo 'È troppo tardi per licenziarlo? Il suo personaggio è già stato stabilito?'. Mi sentii malissimo. Un inizio così infausto" ha spiegato Rudd.

A quel punto intervenne la stessa Jennifer Aniston, che conosceva già Paul Rudd e con il quale si parlò insistentemente di una breve relazione vissuta in passato, che evitò possibili brutte conseguenze per il collega.

Paul Rudd partecipò anche all'ultimo episodio e ha sempre specificato di essersi sentito a disagio in quel momento perché non riusciva a condividere le stesse emozioni del resto del gruppo, che aveva iniziato lo show dieci anni prima:"Ero sul palcoscenico e vedevo Jennifer Aniston piangere e ho pensato che non avrei dovuto essere lì. Quindi, per rompere il ghiaccio andai da lei e dissi 'Beh, ce l'abbiamo fatta, che avventura' ma queste parole caddero nel vuoto".

Il personaggio di Mike Hannigan apparve dalla penultima stagione di Friends e divenne ben presto uno dei più apprezzati dai fan.