Friends, Courteney Cox come Monica nella vita privata: il video su Instagram è impeccabile

Courteney Cox ha qualcosa in comune con Monica di Friends anche nella vita privata, come dimostra il divertente video da lei condiviso su Instagram". Un video nel quale le persone più ordinate e organizzate ci si ritroveranno in pieno.

In questi giorni si sono concluse le riprese del tanto atteso speciale di Friends. L'episodio in questione, la cui produzione è stata rimandata di un anno a causa dell'emergenza sanitaria, sarà disponibile prossimamente su HBO Max e sta già facendo schizzare alle stelle l'hype dei numerosi fan della celebre sitcom americana, impazienti di vedere riuniti i protagonisti dello show. Tra questi non mancherà, ovviamente, Courteney Cox, che tutti ricordano per essere stata l'interprete di Monica Geller in tutte e dieci le stagioni della serie che ha lanciato la sua carriera ed anche quelle di Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) e soprattutto di Jennifer Aniston (Rachel).

A distanza di diciassette anni dalla fine di Friends, c'è chi porta con sé una parte del proprio personaggio anche al di fuori dello show. Stiamo parlando di Courteney Cox che nelle scorse ore ha condiviso sui social un video introdotto da una frase che è tutto un programma, ovvero "Dimmi che sei Monica, senza dirmi che sei Monica". L'attrice 56enne ha quindi lasciato emergere le somiglianze che legano lei ed il suo alter ego, inquadrando la sua cucina altamente organizzata. Cox ha successivamente mostrato gli utensili disposti in perfetto ordine, il cassetto contenente le spezie che, neanche a dirlo, sono suddivise in contenitori uniformi dotati di un'etichetta specifica, nonché la sua dispensa a dir poco impeccabile. Il riferimento è ovviamente alla precisione e l'ordine che hanno sempre contraddistinto Monica in Friends, a differenza di qualche altro co-protagonista più disordinato e caotico come Joey e Chandler.

"Lo so", ha detto alla fine del video Cox, con una piccola scrollata di spalle. L'account Instagram ufficiale di Friends ha commentato con un tris di cuori, mentre c'è chi, come l'attrice Sarah Hyland, ha espresso il proprio entusiasmo per le capacità organizzative della collega, scrivendo: "Ho avuto un orgasmo quando quel cassetto si è aperto".