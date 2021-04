Friends: The Reunion: riprese finite per lo speciale di HBO Max

Tutto pronto per la reunion di Friends, questa volta non c'è margine di errore! Su Instagram, infatti, è stata annunciata la fine delle riprese di Friends: The Reunion, speciale che ha riunito i sei amici di Manhattan e che sarà distribuito in esclusiva da HBO Max.

Sulla pagina Instagram ufficiale di Friends è stata condivisa una foto del logo di Friends: The Reunion con scritto: "Riprese concluse! Potremmo essere più emozionati di così? Friends: The Reunion sta per arrivare su HBO Max". Inizialmente, l'obiettivo dei manager di HBO Max era quello di lanciare il nuovo servizio in streaming on demand attraverso la reunion di Friends che, però, è slittata ad Agosto prima di essere ulteriormente rimandata a data da destinarsi. L'ultimo aggiornamento risale alla settimana appena conclusa ed è stato arricchito dal post condiviso su Instagram.

A tornare in occasione di questa reunion speciale di Friends saranno Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Gellar), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e Matthew Perry (Chandler Bing), insieme ai due creatori dello show, David Crane e Marta Kauffman.

In occasione di un'intervista con The Hollywood Reporter dello scorso anno, Lisa Kudrow ha spiegato la causa di questi ripetuti ritardi e il motivo per cui la reunion non è stata organizzata su Zoom: "Molte riunion si sono tenute su Zoom. Ma noi avevamo la necessità di condividere la stessa stanza e di stare tutti insieme. HBO Max ha avuto una pazienza fuori dall'ordinario e ha atteso tutti quanti!". Come riportato da Comic Book, anche Matt LeBlanc si è dimostrato molto emozionato all'idea della reunion e ha detto: "Noi sei insieme abbiamo parlato dei bei vecchi tempi! Abbiamo rimesso insieme la band!".