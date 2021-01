Friends, Cole Sprouse: "La mia cotta per Jennifer Aniston mi ha reso 'difficile' lavorare con lei"

Cole Sprouse ha confessato a Drew Barrymore la cotta per Jennifer Aniston che lo ha messo in difficoltà sul set di Friends quando era ancora ragazzino.

Cole Sprouse ha confessato che la sua esperienza sul set di Friends a fianco di Jennifer Aniston non è stata semplice a causa di una cotta che il giovane nutriva per la collega.

Una foto di Cole Sprouse

In Friends, un giovanissimo Cole Sprouse interpretava Ben, il figlio di Ross. L'attore ha ammesso che lavorare a fianco di Jennifer Aniston nella sitcom per lui non è stato facile. Il motivo? Sprouse lo ha confessato a Drew Barrymore nel corso del suo show ammettendo che, da ragazzino, aveva una cotta per Jennifer Aniston:

"Devo ammetterlo, i miei sentimenti mi rendevano piuttosto difficile lavorare davanti a lei. Balbettavo e mi dimenticavo le battute".

Cole Sprouse non ha svelato se l'interprete di Rachel fosse consapevole dei sentimenti che provava per lei, ma un sacco di persone sul set erano al corrente della cotta del giovane:

"La crew mi prendeva in giro perché vedevano che mi dimenticavo le battute e la guardavo tutto il tempo. Oggi credo che per me sarebbe un po' più semplice mantenere il sangue freddo, ma da ragazzino era faticoso. Il mondo intero aveva una cotta per Jennifer Aniston".