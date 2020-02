Friends: a Chandler viene diagnosticato l'HIV, Warner fa rimuovere il video

Friends era stata scelta per una campagna di sensibilizzazione legata all'HIV, ma i responsabili della Warner Bros non sembrano aver apprezzato l'iniziativa chiedendo di rimuovere il video realizzato da Casey House.

L'organizzazione non profit canadese aveva infatti realizzato un montaggio in cui Chandler riceveva la notizia di essere sieropositivo, situazione che gli causava non pochi problemi.

Il video che conteneva le sequenze di Friends, che potete vedere qui in alto grazie a siti come AdWeek, sfruttava il materiale tratto dagli episodi della serie cult per mostrare la reazione di Joey alla notizia che gli viene comunicata da Chandler. Il suo coinquilino, infatti, decide di non sostenere l'amico per paura di essere contagiato e si allontana dalla casa. Il filmato realizzato da Casey House, che si apriva con la spiegazione che non era un progetto legato ufficialmente allo show, sottolineava "Il modo in cui affrontiamo l'HIV ha fatto molti passi in avanti. Il modo in cui trattiamo le persone con sieropositive invece no".

Joanne Simons, CEO dell'organizzazione, aveva spiegato che la campagna era stata ideata per far riflettere su come affrontare certe tematiche in serie tv incredibilmente popolari avrebbe potuto contribuire a eliminare alcuni pregiudizi e a promuovere una conversazione positiva sugli argomenti affrontati.

Casey House ha infatti ricordato che alcune statistiche dimostrano che in Nord America ben 65 milioni di persone sono convinte che sarebbero allontanati ed esclusi dai propri amici, parenti e colleghi se scoprissero di essere sieropositivi.

Warner Bros. ha però deciso di chiederne la rimozione per questioni legati al copyright, suscitando non poche critiche e accuse online.

