Friends: la reunion del cast della serie è ufficiale su HBO Max

La reunion di Friends si farà: le star hanno confermato che realizzeranno il già annunciato speciale in occasione del debutto della nuova piattaforma HBO Max.

I protagonisti della serie cult sembra abbiano trovato un accordo che prevede un compenso di circa 3-4 milioni di dollari.

Il comunicato relativo all'annuncio dichiara: "Immaginiamo che potreste chiamare questo episodio quello in cui tutti si ritrovano insieme: saremo di nuovo insieme a David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry per uno speciale di HBO Max che sarà programmato insieme a tutte le stagioni di Friends".

Kevin Reilly, CCO della piattaforma, ha aggiunto: "Ho scoperto Friends quando era nelle prime fasi di sviluppo e ho poi avuto, molti anni dopo, l'opportunità di lavorare la serie e sono stati deliziato nell'assistere al modo in cui ha conquistato intere generazioni. Attinge a un'epoca quando gli amici, e gli spettatori, si riunivano in tempo reale e penso questo speciale reunion avrà quello spirito, unendo i fan originali e quelli nuovi".

Le star dello show saranno riprese nello storico Stage 24 del Warner Bros. Studio a Burbank, California. Tutti gli attori avranno inoltre il ruolo di produttore esecutivo in collaborazione con Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane e Ben Winston, che ne sarà il regista.

L'ultima volta che i protagonisti sono stati tutti insieme su un set televisivo risale al 7 maggio 2004, quando sono stati intervistati da Oprah Winfrey per festeggiare la fine della serie.