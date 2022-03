Fresh, il film con Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones: dal 15 aprile in esclusiva su Disney+

E' stato pubblicato trailer il Fresh, il nuovo film con Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal 15 aprile 2022.

Fresh, il film con Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones prodotto dalla Searchlight Pictures che è stato acclamato al Sundance Film Festival, debutterà in Italia in esclusiva su Disney+ il 15 aprile 2022, all'interno di Star.

L'anteprima italiana della pellicola avrà luogo il 30 marzo presso il Teatro Petruzzelli, in occasione della tredicesima edizione del Bif&st-Bari International Film&TV Festival, che si svolgerà dal 26 marzo al 2 aprile. Il film di Legendary Entertainment è diretto da Mimi Cave e interpretato dalla Edgar-Jones e Stan. Scritto da Lauryn Kahn, il thriller evocativo è prodotto da Adam McKay e Kevin Messick per Hyperobject Industries, con Maeve Cullinane come co-producer.

La sinossi di Fresh recita: "Noa incontra il seducente Steve in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l'invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti."

Jojo T. Gibbs (Twenties), Charlotte Le Bon (Anthropoid, Amore, cucina e curry), Andrea Bang (Luce) e Dayo Okeniyi (Runner Runner, The Spectacular Now) completano il cast. Il team tecnico comprende il direttore della fotografia Pawel Pogorzelski (Hereditary - Le radici del male, Midsommar - Il villaggio dei dannati), il montatore Martin Pensa (Wild, Dallas Buyers Club), la scenografa Jennifer Morden (Riot Girls) e il compositore Alex Somers (Honey Boy, Captain Fantastic).