Free Guy: Ryan Reynolds scherza sui film rinviati ad oltranza nel nuovo teaser

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds ha preso in giro la situazione cinematografica attuale nel nuovo teaser della commedia Free Guy, su un personaggio all'interno di un videogame che decide di ribellarsi. Il video, disponibile sul canale YouTube dell'attore canadese, inizia con estratti del film e il testo "In un anno di incertezze e caos, c'è una certezza: Free Guy arriverà al cinema l'11 dicembre." Poi appare la parola "Però..." e il tutto si trasforma in una conversazione su Zoom fra Reynolds, il regista Shawn Levy e parte del cast. Qui potete vedere il teaser:

Soul: una scena del film

Come avete potuto vedere, si tratta di una simpatica parodia di ciò che sta accadendo ora, con i film rimandati di mesi, se non un anno intero (come accaduto con Halloween Kills, per esempio). Shawn Levy chiede infatti al cast di recitare testi legati a date di uscita alternative, che si fanno sempre più surreali, arrivando dai soliti "a Natale al cinema" a un "al cinema prima o dopo le Olimpiadi". Alla fine dello sketch Ryan Reynolds commenta "Penso che siamo a posto per i prossimi quaranta o cinquant'anni", e arriva la promessa del nuovo trailer di Free Guy - Eroe per gioco, che sarà disponibile oggi e forse conterrà dettagli sulla strategia di uscita. Una strategia resa complicata da un cavillo contrattuale dell'accordo tra Disney e Fox per l'acquisto dell'unità cinematografica di quest'ultima: tutti i film targati ora 20th Century Studios devono uscire in sala (anche se Netflix avrebbe acquistato La donna alla finestra, ultimo lungometraggio realizzato dalla defunta Fox 2000).

Al momento le uniche uscite Disney ancora fissate per il 2020 nelle sale sono Soul, il nuovo film della Pixar, che dovrebbe uscire a novembre dopo aver fatto il giro dei festival (sarà, tra le altre cose, il film d'apertura della Festa del Cinema di Roma), e Assassinio sul Nilo, previsto per fine dicembre.