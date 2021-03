Free Guy: Ryan Reynolds ironizza sulla nuova data di uscita in un video esilarante

Free Guy ha subito un nuovo slittamento e Ryan Reynolds ha ora condiviso la sua esilarante reazione alla notizia condividendo un video sui social media.

La star canadese nel filmato ammette che il progetto ha dovuto affrontare qualche ostacolo imprevisto sul proprio percorso, aggiungendo poi: "Questa volta la data è fissa al 100%. Non sono mai stato così certo di qualcosa nella mia intera vita e mai lo sarò". Ryan propone poi un video in cui si annuncia la data del 13 agosto sovrapponendo in maniera evidente ed esilarante le battute del video promozionale. Il filmato si conclude ammettendo ironicamente che potrebbe esserci ancora qualche contrattempo inaspettato.

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.