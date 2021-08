Free Guy: Mariah Carey svela quante volte ha già visto il film

Free Guy, il nuovo film con star Ryan Reynolds ha una fan davvero speciale: Mariah Carey ha infatti svelato quante volte ha già visto la divertente commedia diretta da Shawn Levy nonostante il debutto avvenuto pochi giorni fa nelle sale di tutto il mondo.

La star della musica, su Twitter ha infatti scritto: "Eccomi mente guardo per la nona volta consecutiva Free Guy. Sono in paradiso".

Nel film Free Guy - Eroe per gioco si possono ascoltare numerose canzoni di Mariah Carey e Ryan Reynolds, intervistato da The Star, aveva spiegato: "Sono un suo grandissimo fan. Si è trattato di una di quelle cose strane che accadono naturalmente. Scrivo pensando comunque alla musica e nello script avevo inizialmente inserito un brano di The Outfield intitolato Your Love, una canzone degli anni '80. Era grandiosa, ma non aveva quella portata epica che stavo cercando. E poi è apparsa Fantasy di Mariah Carey nella mia playlist e tutto è andato al suo posto".

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast di Free Guy figurano anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.