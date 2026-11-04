Free Guy – Eroe per gioco stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità sul film con Ryan Reynolds

Ryan Reynolds è protagonista della commedia diretta da Shawn Levy, tra mondi virtuali, personaggi fuori dagli schemi e una missione per salvare un universo videoludico destinato a scomparire.

Stasera, mercoledì 4 novembre, alle 21:20, Rai 4 trasmette Free Guy - Eroe per gioco, la commedia d'azione con Ryan Reynolds diretta da Shawn Levy. Un'avventura tra videogiochi, comicità e fantascienza, con protagonista un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio non giocante e decide di cambiare il proprio destino. Al termine della pellicola, la serata prosegue con lo speciale di Rai Cultura 60 volte Lucca: l'avventurosa storia di Lucca Comics & Games, dedicato ai sessant'anni della celebre manifestazione toscana.

Free Guy - Eroe per gioco: la trama del film

Al centro della storia c'è Guy, un impiegato di banca allegro e ottimista che conduce un'esistenza apparentemente perfetta, ma estremamente ripetitiva. Ogni giornata segue lo stesso copione: il lavoro allo sportello, il caffè, gli incontri abituali e le chiacchierate con il suo migliore amico Buddy, guardia di sicurezza della banca. Quello che Guy ignora è che la sua vita non è reale: è un personaggio non giocante, conosciuto come NPC, all'interno di Free City, un popolare videogioco online open world.

Nel mondo virtuale in cui vive, i giocatori possono muoversi liberamente, affrontare missioni e seminare il caos, mentre personaggi come Guy sono destinati a ripetere all'infinito le medesime azioni. Tutto cambia quando l'uomo incontra Millie, una giocatrice che nel videogame veste i panni dell'avatar Molotov Girl. Attratto da lei e incuriosito da una realtà che improvvisamente sembra offrirgli nuove possibilità, Guy comincia a prendere coscienza della propria condizione.

Free Guy - Eroe per gioco: Jodie Comer e Ryan Reynolds in una sequenza

Deciso a non essere più una semplice comparsa, sceglie di ribellarsi alle regole del gioco, trasformandosi in un personaggio inaspettatamente popolare tra gli utenti. La sua crescente autonomia, però, rischia di compromettere i piani di Antwan, il proprietario dello studio responsabile di Free City, che vuole cancellare il gioco per lanciare una nuova versione. Guy dovrà quindi trovare un modo per salvare il suo mondo e proteggere le persone a cui tiene, dimostrando che anche un NPC può diventare protagonista della propria storia.

Il cast, il regista e le curiosità sul film

A guidare il cast è Ryan Reynolds, che interpreta Guy con la sua consueta ironia e una comicità capace di alternare momenti divertenti a passaggi più emozionanti. Al suo fianco troviamo Jodie Comer, conosciuta anche per la serie Killing Eve, nel doppio ruolo di Millie e del suo avatar Molotov Girl. Joe Keery, diventato popolare grazie a Stranger Things, interpreta Keys, mentre Lil Rel Howery veste i panni di Buddy, il migliore amico di Guy. Completano il cast Utkarsh Ambudkar nel ruolo di Mouser e Taika Waititi in quello di Antwan, il cinico proprietario della società che gestisce il videogioco. Tra le altre presenze spicca Channing Tatum.

Free Guy - Eroe per gioco: Joe Keery e Utkarsh Ambudkar in una scena

La regia è firmata da Shawn Levy, già dietro la macchina da presa per titoli come Una notte al museo, Real Steel e, successivamente, Deadpool & Wolverine. La sceneggiatura è stata scritta da Matt Lieberman e Zak Penn, mentre Ryan Reynolds figura anche tra i produttori del progetto.

Tra gli aspetti più interessanti della pellicola c'è il suo rapporto diretto con la cultura videoludica. Per ricreare l'universo di Free City, la produzione ha guardato a diversi videogiochi open world, prendendo ispirazione soprattutto dalle dinamiche e dall'estetica di titoli come Grand Theft Auto. Non mancano inoltre riferimenti alla cultura pop, citazioni e numerosi cameo di personaggi conosciuti nel mondo dello streaming e del gaming.

Tra gli ospiti speciali compaiono infatti alcuni celebri creator e streamer, tra cui Ninja, Pokimane, Jacksepticeye, LazarBeam e DanTDM. Il film riserva anche apparizioni a sorpresa di volti noti del mondo dello spettacolo, come Chris Evans e Alex Trebek, che interpreta se stesso.

Uscito nelle sale nel 2021, Free Guy ha ottenuto anche una candidatura agli Oscar 2022 nella categoria dedicata ai migliori effetti visivi. Una produzione che, dietro l'intrattenimento e le numerose gag, propone una riflessione sull'identità, sulla libertà di scelta e sulla possibilità di cambiare il proprio destino, anche quando tutto sembra già scritto.