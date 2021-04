Il fratello di Tom Hanks ha interpretato i suoi 2 ruoli cinematografici più iconici

Per il pubblico di tutto il mondo, Tom Hanks è una presenza inconfondibile sul grande schermo ma è possibile che molti dei suoi fan non siano a conoscenza del fatto che, probabilmente, è il fratello minore dell'attore ad aver interpretato alcune scene di due dei suoi ruoli più iconici.

Tom Hanks in una immagine del film Larry Crowne

Jim Hanks, il fratello minore di Tom, ha interpretato sia Woody di Toy Story che molte scene di Forrest Gump senza che il pubblico si accorgesse di niente. Secondo il suo profilo IMDb, Jim è stato la principale controfigura di suo fratello in Forrest Gump.

Tom Hanks sul set della commedia Larry Crowne

Come tutti sanno il protagonista del film vince una borsa di studio grazie alle sua incredibile velocità e, a quanto pare, ci sono voluti due fratelli Hanks per catturare la capacità di Forrest di correre sfrecciando attraverso i campi di football.

Ancora più interessante è il fatto che Jim, molto spesso, è anche il doppiatore di Woody: il fratello di Hanks l'ha spesso sostituito in vari videogiochi, cortometraggi animati e persino giocattoli di Toy Story. In tutta la filmografia di Tom Hanks, nessun personaggio si avvicina all'essere popolare come Woody: per quanto riguarda la carriera dell'attore Toy Story 4 è il film che ha incassato più soldi in assoluto.