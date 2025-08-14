I fratelli Duffer stanno per 'tradire' Netflix? Un accordo con Paramount sembra vicino

I creatori della serie Stranger Things starebbero valutando la possibilità di collaborare con lo studio per realizzare film e serie tv.

I fratelli Duffer, dopo il successo di Stranger Things e la collaborazione con Netflix, potrebbero passare tra le fila di Paramount.

I due filmmaker sono infatti impegnati nelle trattative con la società guidata da David Ellison.

Il possibile accordo con lo studio

Le fonti di Deadline sostengono che si stanno ancora delineando i dettagli e sembra che l'accordo dovrebbe comprendere progetti per le piattaforme di streaming e film destinati alle sale, possibilità che attualmente non hanno tra le fila di Netflix.

Matt e Ross Duffer conoscono già Matt Thunell, attualmente presidente di Paramount TV Studios, perché ha fatto parte del team di Netflix occupandosi degli show originali negli anni in cui Stranger Things ha iniziato a compiere la sua ascesa verso il successo internazionale.

I progetti dei Duffer

I fratelli hanno lanciato la propria casa di produzione Upside Down Pictures nel 2022 e hanno realizzato film e serie tv grazie all'accordo con Netflix.

Tra i progetti a cui stanno lavorando ci sono la serie horror Something Very Bad Is Going To Happen (di cui si conoscono i primi dettagli), il progetto sovrannaturale The Boroughs - con star Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Clarke Peters, Bill Pullman e Denis O'Hare - e la serie animata intitolata Stranger Things: Tales From '85 e uno spinoff dello show ambientato a Hawkins, che sta per concludersi. La quinta stagione debutterà il 26 novembre con quattro puntate, tre puntate arriveranno a Natale, mentre la puntata finale arriverà a Capodanno.

In occasione della quinta stagione, tutto il cast principale di Stranger Things tornerà a Hawkins. Ci saranno Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers e David Harbour nel ruolo di Jim Hopper.

Millie Bobby Brown tornerà nei panni di Undici, Finn Wolfhard in quelli di Mike Wheeler, Gaten Matarazzo sarà ancora una volta Dustin Henderson, Caleb McLaughlin sarà Lucas Sinclair e Noah Schnapp Will Byers.

Torneranno anche Joe Keery (Steve Harrington), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley.

Le new entry della stagione finale sono Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbrow) e Alex Breaux (il Tenente Akers). Anche la star di "Terminator" Linda Hamilton si unisce al cast in un ruolo ancora misterioso.