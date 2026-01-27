Dopo Stranger Things, i Duffer tornano su Netflix con una nuova serie: ecco quando uscirà

Netflix ha condiviso nuove foto ufficiali e annunciato quando debutterà sugli schermi Something Very Bad Is Going To Happen con star anche Camila Morrone.

I fratelli Duffer, dopo la conclusione di Stranger Things, hanno nuovamente collaborato con Netflix in occasione di una serie intitolata Something Very Bad Is Going To Happen.

Il progetto ha ora una data di uscita in streaming: il 26 marzo debutteranno infatti gli episodi dello show ideato da Haley Z. Boston di cui i due filmmaker sono produttori.

Cosa racconterà lo show prodotto dai Duffer

La serie, di genere horror, è stata diretta e prodotta da Weronika Tofilska (Baby Reindeer).

Gli eventi si svolgono durante una settimana che conduce a un matrimonio destinato a finire in modo drammatico, seguendo quanto accade ai due sposi.

I protagonisti saranno Camila Morrone (Daisy Jones & The Six) e Adam DiMarco (The White Lotus). Tra gli interpreti ci sono anche Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine e Sawyer Fraser.

Something Very Bad Is Going To Happen: una foto di Camila Morrone nel ruolo di Rachel Harkin

Something Very Bad Is Going To Happen: una foto di Karla Crome, Camila Morrone, Gus Birney

Something Very Bad Is Going To Happen: Adam DiMarco e Camila Morrone in una foto della serie

Nel team della produzione, oltre a Matt e Ross Duffer, ci sono inoltre Hilary Leavitt di Upside Down Productions e Andrea Sperling.

Something Very Bad Is Going To Happen: una foto di Zlatko Burić

Something Very Bad Is Going To Happen: una foto di Karla Crome, Gus Birney, e Jeff Wilbusch

Something Very Bad Is Going To Happen: una foto di Karla Crome, Gus Birney, e Jeff Wilbusch

Alla regia, invece, ci sono Axelle Carolyn e Lisa Bruhlmann.

I progetti dei Duffer

La casa di produzione dei Duffer, nei prossimi mesi, sarà coinvolta anche nella realizzazione di The Boroughs, progetto che vede nel cast Geena Davis, Bill Pullman e Alfre Woodard.

A dicembre, invece, proprio i due filmmaker avevano confermato che l'adattamento de Il Talismano di Stephen King, progetto annunciato nel 2022, non è andato oltre le prime fasi di sviluppo e non verrà quindi realizzato.

Matt aveva ammesso: "Probabilmente siamo stati ingenui a pensare di poter adattare Il Talismano viste anche le complicazioni dei precedenti tentativi di adattamento. Praticamente è in fase di sviluppo da sempre, mi dispiace che non saremo noi a spezzare la maledizione".

Something Very Bad Is Going To Happen: Jennifer Jason Leigh nel ruolo di Victoria