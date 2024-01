Frankenstein: riprese pronte a partire, ecco Christoph Waltz, Oscar Isaac e Mia Goth sul set di Del Toro

Attraverso uno scatto pubblicato sui social, il cast di Frankenstein, la nuova versione cinematografica del classico di Mary Shelley ripensata da Guillermo del Toro, si è riunito sul set, dato che le riprese sono pronte a partire.

A ricoprire il ruolo della mitica creatura ci sarà Jacob Elordi, che ha sostituito in corsa Andrew Garfield, ritiratosi all'ultimo momento a causa di impegni giù presi in precedenza che si erano accavallati con la produzione per colpa degli scioperi dei mesi scorsi.

Del Toro scrive, produce e dirige questa nuova versione di Frankenstein, per lui uno dei progetti del cuore. Il regista messicano, Premio Oscar per La forma dell'acqua - The Shape of Water e Pinocchio, darà nuova forma al romanzo di Shelley incentrato sul brillante ed egocentrico scienziato Victor Frankenstein, che dà vita a una creatura in un mostruoso esperimento.

Il testo è stato adattato per lo schermo molte volte, tra cui spicca la celebre versione del 1931 diretta da James Whale e interpretata da Boris Karloff.

Frankenstein: Christoph Waltz nel cast dell'adattamento di Guillermo del Toro

Nello scatto dal set, che vi mostriamo di seguito, possiamo scorgere tra gli altri insieme al regista Mia Goth, Oscar Isaac, Christoph Waltz e Charles Dance. Il film uscirà prossimamente su Netflix.