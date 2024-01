Jacob Elordi sarà il mostro di Frankenstein nell'adattamento di Guillermo del Toro, sostituirà Andrew Garfield

Jacob Elordi sarà il mostro di Frankenstein nell'adattamento di Guillermo del Toro del classico horror. L'attore sostituirà Andrew Garfield, inizialmente coinvolto nel film, ma costretto all'abbandono per via di precedenti impegni lavorativi, come svela Deadline.

Elordi si unisce a un cast di tutto rispetto che comprende Oscar Isaac nel ruolo di Victor Frankenstein, Mia Goth e Christoph Waltz. Con loro anche Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley e Christian Convery.

Euphoria: Jacob Elordi in una scena della serie

Guillermo del Toro si accinge a scrivere, dirigere e produrre la nuova versione di Frankenstein, per lui un progetto della passione. Il regista messicano darà nuova forma al romanzo di Mary Shelley incentrato sul brillante ed egocentrico scienziato Victor Frankenstein, che dà vita a una creatura in un mostruoso esperimento. Il testo è stato adattato per lo schermo molte volte, tra cui la celebre versione di Frankenstein del 1931 diretta da James Whale e interpretata da Boris Karloff.

The Kissing Booth, Jacob Elordi: "Non volevo fare quei film, sono ridicoli"

Una carriera in ascesa

Jacob Elordi, star della serie Euphoria, si è fatto notare interpretando il ruolo di Elvis Presley nel biopic Priscilla e fa parte del cast di Saltburn, opera seconda di Emerald Fennell.

La fortunata serie di collaborazioni tra Guillermo del Toro e Netflix prosegue con Frankenstein dopo l'acclamato Pinocchio, la serie antologica Cabinet of Curiosities e i film d'animazione Trollhunters: Rise of the Titans e Trollhunters: Tales of Arcadia.