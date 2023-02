Frankenstein Junior: il capolavoro di Mel Brooks torna in sala da oggi al 1° marzo

Per tutti gli appassionati del Dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor, il capolavoro comico di Mel Brooks, con l'indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello, torna nelle multisala del Circuito UCI da oggi, 27 febbraio 2023, al 1° marzo con la Frankenstein Junior Night al cinema: tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film uscito nel 1974.

UCI ha deciso di realizzare un omaggio speciale dedicato a tutti gli spettatori che sceglieranno le sale del Circuito per assistere al grande ritorno di questo amatissimo cult senza tempo: una sorpresa mostruosa da ritirare direttamente al cinema.

Mel Brooks con Marty Feldman sul set di Frankenstein jr.

Si tratta di una splendida occasione per apprezzare al meglio Frankenstein Junior, in questa versione restaurata digitalizzata distribuita da Nexo Digital, approfittando dell'esperienza cinematografica immersiva e di qualità offerta dal Circuito.

L'idea è quella di regalare il ricordo di una bellissima serata in compagnia del geniale Gene Wilder nei panni del Dottor Frankenstein, dello straordinario gobbo Igor reso immortale da Marty Feldman, della terribile e innominabile Fraü Blucher interpretata da Cloris Leachman, della creatura - mostro portata in scena dall'immenso Peter Boyle, e di Madeline Kahn in Elizabeth. La Frankenstein Junior Night al Cinema sarà proiettata dal 27 febbraio al 1° marzo in tutte le multisala del Circuito.