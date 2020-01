Frankenstein Junior: ABC annuncia il musical live!

Frankenstein Junior, il film diretto da Mel Brooks, sarà alla base del prossimo musical trasmesso dal vivo dal network ABC, e di cui non è stato rivelato per ora il cast o la data di messa in onda.

Il network ABC ha infatti annunciato il progetto che proporrà un adattamento per il piccolo schermo della storia raccontata nel film cult del 1974, già diventata un musical nel 2007. I portavoce dell'emittente, parlando di Young Frankenstein Live!, non hanno condiviso ulteriori dettagli riguardanti l'evento televisivo che segue il successo di quelli analoghi legati a La sirenetta, Grease e Jesus Christ Superstar.

Il film raccontava la storia di Federick Frankenstein, un affermato neurochirurgo che vive e insegna in una università negli Stati Uniti, nipote del famoso dottor Victor von Frankenstein, impegnato a far dimenticare e rinnegare la sua malcapitata discendenza. Ricevuto in eredità dal nonno il castello in cui viveva, il protagonista decide di provare a ritrovare le sue radici recandosi in Transilvania. Nonostante il forte scetticismo e il disprezzo per gli esperimenti dell'antenato, l'uomo rimane affascinato dall'atmosfera del luogo e del laboratorio in cui si respira ancora l'aria elettrizzante dell'esperimento di Victor. Inaspettatamente Federick decide di seguire le orme del suo predecessore, tentando lui stesso l'impresa ideata dal nonno: provare a restituire vita ad un cadavere trafugato.

Il musical, come rivela un comunicato stampa, proporrà dei brani tratti dal musical andato in scena a Broadway, composti da Brooks.

Lo spettacolo aveva debuttato a teatro con un cast composto da Rogert Bart, Megan Mullally, Sutton Foster, Andrea Martin, Christopher Fitzgerald e Fred Applegate.