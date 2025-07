Frankenstein, Guillermo del Toro ha trasformato Jacob Elordi nel mostro in soli due mesi: "Ma che stress"

Mentre creava il suo Frankenstein, Guillermo del Toro ha dovuto far fronte all'improvvisa uscita di scena dell'interprete della Creatura, Andrew Garfield, che ha abbandonato la produzione per problemi di schedule. Del Toro ha rivelato a Vanity Fair di aver avuto a disposizione solo nove settimane di tempo per trovare un sostituto, creare il personaggio e il trucco, e per fortuna Jacob Elordi è intervenuto in suo soccorso accettando il ruolo.

Per il mostro, Del Toro ha potuto avvalersi ancora una volta del suo fedele collaboratore, il makeup artist Mike Hill, già responsabile del trucco de La forma dell'acqua e Nightmare Alley. Insieme i due avevano impiegato nove mesi a ideare e rifinire il trucco del mostro di Andrew Garfield solo per dover buttar via tutto e ricominciare da capo.

"Andrew Garfield se ne va e arriva Jacob Elordi. Jacob è l'attore perfetto per la creatura", ha detto del Toro. "Abbiamo una connessione soprannaturale. Sono davvero poche le parole che ho dovuto usare. Abbiamo cambiato il cast e abbiamo avuto nove settimane per definire il look. Non si può essere sotto pressione più di così."

Che cosa vedremo nel nuovo film di Guillermo del Toro

Prodotto da Netflix, Frankenstein di Guillermo del Toro debutterà in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.

Oscar Isaac incarna il folle scienziato, affiancato da Jacob Elordi nel ruolo del mostro, Mia Goth nel ruolo di Elizabeth Lavenza, e Christoph Waltz nel ruolo del dottor Pretorius.Completano il cast Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Ralph Ineson e Charles Dance.

Guillermo del Toro si è occupato anche della produzione e della sceneggiatura del progetto che segna la sua nuova collaborazione con Netflix dopo l'eccezionale Pinocchio realizzato in stop-motion.

Al centro dell storia, che ripropone il classico gotico di Mary Shelley, troviamo uno scienziato geniale, ma egocentrico che, in un mostruoso esperimento, riporta in vita una mostruosa creatura designando così la rovina di emtrambi.