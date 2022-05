Frank Langella sul licenziamento dalla serie Netflix: "Sono stato cancellato"

Lo scorso aprile, Frank Langella è stato licenziato da The Fall of the House of Usher di Netflix a causa di un'investigazione su suoi presunti comportamenti scorretti; l'attore ha risposto tramite una lettera inviata a Deadline.

Lo scorso aprile, Frank Langella è stato licenziato da The Fall of the House of Usher, nuovo progetto curato da Mike Flanagan per Netflix, a causa di un'investigazione su suoi presunti comportamenti scorretti; l'attore ha risposto tramite una lettera inviata a Deadline.

A proposito del suo licenziamento da The Fall of the House of Usher, Frank Langella ha scritto: "Sono stato cancellato. Proprio così. Nella crescente follia che attualmente pervade la nostra industria, non avrei potuto immaginare che le parole 'danno collaterale' sarebbero cadute sulle mie spalle. Hanno portato con sé un peso che non mi aspettavo di dover patire negli ultimi decenni della mia carriera. E insieme a esso è arrivato un senso imprevisto di grave pericolo. Il 14 aprile di quest'anno sono stato licenziato da Netflix per quello che hanno stabilito essere un comportamento inaccettabile sul set. Il mio primo istinto è stato quello di incolpare. Di scagliarmi contro e cercare vendetta. Ho consultato avvocati e gestori di crisi. Mi sono stati offerti anche consigli gratuiti: 'Non fare la vittima. Non fare causa. Scaveranno nel tuo passato. Firma l'NDA, prendi i soldi e scappa. Fai i talk show, mostra pentimento, fingi umiltà. Dì che hai imparato molto'".

Frank Langella ha proseguito: "Chiedere scusa. Chiedere scusa. Chiedere scusa. Stavo interpretando il ruolo principale di Roderick Usher nel classico di Edgar Allan Poe La caduta della casa degli Usher, modernizzato come una serie in otto episodi per Netflix. È un ruolo glorioso, ed ero arrivato a considerarlo come, molto probabilmente, il mio ultimo successo. Bizzarramente profetico nelle circostanze attuali. Il 25 marzo di quest'anno, stavo recitando una scena d'amore con l'attrice che interpretava la mia giovane moglie. Entrambi eravamo completamente vestiti. Io ero seduto su un divano, lei era in piedi davanti a me. Il regista ha detto: 'Stop'. 'Mi ha toccato la gamba', ha detto l'attrice. 'Questo non era nel copione'. Poi si è girata e se n'è andata dal set, seguita dal regista e dal coordinatore dell'intimità. Ho cercato di seguirla ma mi è stato chiesto di 'darle un po' di spazio'. Ho aspettato per circa un'ora, poi mi è stato detto che non sarebbe tornata sul set e siamo rimasti bloccati. Non molto tempo dopo, è iniziata un'indagine. Circa una settimana dopo, il settore HR mi ha chiesto di parlarmi per telefono. 'Prima che la scena d'amore iniziasse', ha detto l'HR, 'il nostro coordinatore dell'intimità ha suggerito dove entrambi avreste potuto mettere le mani. Ci è stato fatto notare che lei ha detto: 'Questo è assurdo!''. 'Sì', ho detto, 'l'ho fatto. E lo penso ancora'. Era una scena d'amore davanti alla telecamera. Tutto ciò è ridicolo, mina l'istinto e la spontaneità. Verso la fine della nostra conversazione, l'HR mi ha suggerito di non contattare la signorina, il coordinatore dell'intimità o chiunque altro della compagnia. 'Non vogliamo rischiare ritorsioni', ha detto. Quando ho menzionato che non era certo mia intenzione mi ha interrotto educatamente e ha detto: 'L'intenzione non ci interessa. Netflix si occupa solo dell'impatto'".

Nella sua lettera, Frank Langella ha continuato a scrivere: "Quando sei l'attore principale, si richiede, secondo me, che tu dia l'esempio mantenendo l'atmosfera leggera e amichevole. Tuttavia, queste erano alcune delle accuse. La prima: 'Ha raccontato una barzelletta di cattivo gusto'. La seconda: 'A volte mi chiamava 'baby' o 'tesoro''. La terza: 'Mi abbracciava o mi toccava la spalla'. 'Non puoi farlo, Frank', ha detto il nostro produttore. 'Non puoi scherzare. Non puoi fare complimenti. Non puoi toccare. È un nuovo ordine'. Il 13 aprile, su TMZ è apparso il seguente articolo: 'Frank Langella è stato licenziato da Netflix per aver accarezzato una giovane attrice tra una ripresa e l'altra e lei ha lasciato il set come una furia'. Questo è falso. È una bugia totale. Il giorno dopo l'articolo è stato corretto così: 'Frank Langella non è stato licenziato ma è sotto inchiesta'. In questa versione, il nome dell'attrice è stato cancellato. Quel pomeriggio sono stato licenziato. Non mi è stata data un'udienza con Netflix. La mia richiesta di incontrare l'attrice è stata negata. I registi e il produttore hanno smesso di rispondere alle mie email e telefonate. Entro 30 minuti dal mio licenziamento, una lettera è stata inviata al cast e alla troupe e un comunicato stampa completo è uscito immediatamente. A me e ai miei rappresentanti non è stata data alcuna opportunità di commentare o collaborare alla narrazione".

Frank Langella ha duramente chiosato: "Non posso parlare delle intenzioni del mio accusatore o di Netflix, ma l'impatto su di me è stato incalcolabile. Ho perso una parte entusiasmante, la possibilità di guadagni futuri e forse ho guadagnato la fine della mia carriera. Netflix mi ha licenziato dopo tre mesi di lavoro con solo tre settimane di riprese alla fine, e non sono ancora stato completamente remunerato per i miei servizi. Soprattutto, la mia reputazione è stata macchiata. Queste indegnità sono, a mio avviso, la vera definizione di comportamento inaccettabile. La cancel culture è l'antitesi della democrazia. Inibisce la conversazione e il dibattito. Limita la nostra capacità di ascoltare, mediare e scambiare opinioni opposte. Più tragicamente, annienta il giudizio morale. Questo non è giusto. Questo non è giusto. Questo non è americano".